"РФ не розуміє нічого, крім сили": Зеленський прокоментував "засудження" ООН атак по НПЗ

Глава держави запропонував авторам таких заяв приїхати в Україну і подивитися, як люди живуть під обстрілами, без води і світла.

Related video

Президент України Володимир Зеленський прокоментував нещодавні заяви ООН, у яких "засуджуються" атаки безпілотниками по нафтопереробних заводах Росії. Про це глава держави заявив на пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

"Я тут дуже просто можу дати відповідь цим організаціям. На мою думку, аби, зрештою, зрозуміти, як виживати в Харкові, як люди виживають без води і світла, потрібно приїхати і подивитися, а потім вже щось засуджувати чи ні", — наголосив Зеленський.

Як повідомлялося раніше, в ООН виступили із заявою, в якій засудили українських дронів по заводу з виробництва "Шахедів" у російському Татарстані напередодні, 2 квітня. Цікаво, що представник організації відніс підприємство, що забезпечує російський військово-промисловий комплекс, до "цивільної інфраструктури".

Важливо

Значний перелом: Україна вийшла на новий етап ударів по тилах Росії, — ISW

До того ж наприкінці березня стало відомо про заклик Сполучених Штатів до України відмовитися від атак на російські енергетичні об'єкти. Зокрема у Вашингтоні висловили стурбованість, що наслідком українських атак по російських НПЗ у світі можуть зрости цін на бензин та нафту. Втім, незважаючи на це, удари по російських НПЗ продовжилися. Зокрема напередодні, 2 квітня, завдали масштабного удару по російській території за допомогою дронів. У Татарстані пошкоджень зазнав третій за величиною російський НПЗ та виробництво БПЛА-камікадзе "шахедів".

Раніше повідомлялося про реакцію українців на атаки дронами по російських нафтопереробних заводах. Так, користувачі соцмереж активно публікували меми на цю тему, висловлюючи "стурбованість" за прикладом західних партнерів.

До того ж 2 квітня стало відомо, що до процесу збору "шахедів" на російському заводі в Татарстані залучені студенти.