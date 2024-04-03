Значний перелом: Україна вийшла на новий етап ударів по тилах Росії, — ISW

За словами аналітиків, перші українські удари по Татарстану є значним переломом у здатності Сил оборони України бити по російських тилах на далеких дистанціях.

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Україна покращила свої здібності атакувати тили Російської Федерації безпілотниками. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 2 квітня йдеться, що Україна завдала удару по російській військовій виробничій та нафтопереробній інфраструктурі в Республіці Татарстан. Вона розташована на відстані понад 1200 кілометрів від українського кордону.

За словами експертів, 2 квітня російські пропагандисти почали повідомляти про те, що три безпілотники атакували Особливу економічну зону "Алабуга", що розташована неподалік населеного пункту Єлабуга.

У звіті йдеться, що Росія використовує виробничі потужності економічної зони "Алабуга" для виробництва безпілотників "Шахед-136/131".

Повідомляється, що удар також було завдано по нафтопереробному заводу "Танеко" в Нижньокамську. Російські джерела повідомили, що засоби радіоелектронної боротьби окупантів придушили дрон, унаслідок чого він упав на інфраструктуру нафтопереробного заводу і спричинив пожежу.

Аналітики зазначили, що удар українського безпілотника по "Танеко" торкнувся основної установки, на яку припадає приблизно половина нафтопереробного підприємства.

"Російські джерела, зокрема глава Татарстану Рустам Мінніханов, заперечують, що удари завдали будь-якої істотної шкоди ні заводам із виробництва дронів в ОЕЗ "Алабуга", ні нафтопереробному заводу "Танеко", — зазначили аналітики.

У ISW повідомили, що постійні удари українських дронів по російських нафтопереробних заводах призвели до зупинки близько 14% загальних нафтопереробних потужностей РФ.

За словами експертів, перші українські удари по Татарстану є значним переломом у здатності Сил оборони України бити по російських тилах на далеких дистанціях.

"ISW продовжує вважати, що такі українські удари є необхідним компонентом кампанії України з використання асиметричних засобів для деградації галузей, які постачають і підтримують російську армію", — повідомили аналітики.

Удар БПЛА по заводу в Татарстані: що відомо

Нагадаємо, 2 квітня стало відомо, що БПЛА атакували підприємства в Татарстані, на яких можуть виробляти ударні дрони типу Shahed. Представники місцевої влади підтвердили удар. Атаки зазнали підприємства в Єлабузі та Нижньокамську.

Депутат Держдуми РФ Андрій Гурульов заявив, що не виключає, що безпілотник, який атакував Татарстан, міг бути запущений зі степів Середньої Азії.

У Міністерстві оборони Казахстану назвали такі твердження "інсинуаціями", спрямованими на дискредитацію країни, і закликали громадськість не реагувати на чутки, а довіряти офіційним джерелам інформації.

Пізніше військовий експерт, майор запасу Олексій Гетьман заявив, щоРФ намагається приховати наслідки удару БПЛА в Татарстані. За його словами, українські спецслужби безумовно знали про виробництво, яке росіяни запустили в Єлабузі ще влітку 2023 року.