Значительный перелом: Украина вышла на новый этап ударов по тылам России, — ISW

По словам аналитиков, первые украинские удары по Татарстану представляют собой значительный перелом в способности Сил обороны Украины бить по российским тылам на дальних дистанциях.

Related video

Украина улучшила свои способности атаковать тылы Российской Федерации беспилотниками. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В отчете от 2 апреля говорится, что Украина нанесла удар по российской военной производственной и нефтеперерабатывающей инфраструктуре в Республике Татарстан. Она находится на расстоянии более 1200 километров от украинской границы.

По словам экспертов, 2 апреля российские пропагандисты начали сообщать о том, что три беспилотника атаковали Особую экономическую зону "Алабуга", которая находится недалеко от населенного пункта Елабуга.

В отчете говорится, что Россия использует производственные мощности экономической зоны "Алабуга" для производства беспилотников "Шахед-136/131".

Сообщается, что удар также был нанесен по нефтеперерабатывающему заводу "Танеко" в Нижнекамске. Российские источники сообщили, что средства радиоэлектронной борьбы оккупантов подавили дрон, в результате чего он упал на инфраструктуру нефтеперерабатывающего завода и вызвал пожар.

Аналитики отметили, что удар украинского беспилотника по "Танеко", затронул основную установку, на которую приходится примерно половина нефтеперерабатывающего предприятия.

"Российские источники, в том числе глава Татарстана Рустам Минниханов, отрицают, что удары нанесли какой-либо существенный ущерб ни заводам по производству дронов в ОЭЗ "Алабуга", ни нефтеперерабатывающему заводу "Танеко", — отметили аналитики.

В ISW сообщили, что постоянные удары украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам привели к остановке около 14% общих нефтеперерабатывающих мощностей РФ.

По словам экспертов, первые украинские удары по Татарстану представляют собой значительный перелом в способности Сил обороны Украины бить по российским тылам на дальних дистанциях.

"ISW продолжает считать, что такие украинские удары являются необходимым компонентом кампании Украины по использованию асимметричных средств для деградации отраслей, которые снабжают и поддерживают российскую армию", — сообщили аналитики.

Удар БПЛА по заводу в Татарстане: что известно

Напомним, 2 апреля стало известно, что БПЛА атаковали предприятия в Татарстане, на которых могут производить ударные дроны типа Shahed. Представители местных властей подтвердили удар. Атаке подверглись предприятия в Елабуге и Нижнекамске.

Депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев заявил, что не исключает, что беспилотник, который атаковал Татарстан, мог быть запущен из степей Средней Азии.

В Министерстве обороны Казахстана назвали такие утверждения "инсинуациями", направленными на дискредитацию страны, и призвали общественность не реагировать на слухи, а доверять официальным источникам информации.

Позже военный эксперт, майор запаса Алексей Гетьман заявил, что РФ пытается скрыть последствия удара БПЛА в Татарстане. По его словам, украинские спецслужбы безусловно знали о производстве, которое россияне запустили в Елабуге еще летом 2023 года.