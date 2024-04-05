Чули вибухи і стрілянину: у РФ повідомили про повітряну атаку на Краснодарський край (карта)

Російські ЗМІ повідомили, що жителі Єйська чули роботу сил ППО в районі місцевого аеродрому і Військового містечка.

Related video

У ніч на 5 квітня жителі Краснодарського краю РФ чули вибухи і стрілянину з автоматів. Так, у небі над містом Єйськ пролунало понад 10 вибухів. Про це повідомив Telegram-канал SHOT.

Повідомляється, що вибухи і стрілянина почалися близько 3 години ночі за місцевим часом.

"Крім гучних хлопків також було чути звук автоматних черг у районі місцевого аеродрому і Військового містечка", — ідеться в повідомленні.

Вибухи в Краснодарському краї: реакція влади РФ

Голова Єйського району Роман Бублик у себе в Telegram повідомив, що сили ППО РФ нібито "запобігли" спробі атаки далеко від району.

"Соціальними мережами пройшла низка повідомлень про спалахи в небі, можу запевнити — Єйський район і Краснодарський край під надійним захистом", — написав він.

Де знаходиться Єйськ

Місто на південному березі Таганрозької затоки, у північно-західній частині Краснодарського краю Росії. Із заходу місто обмежує територія Єйського аеродрому і мікрорайон Військове містечко. Там же розташувалися 859-й Центр бойового застосування і перенавчання льотного складу морської авіації ВМФ, а також цех 570-го авіаремонтного заводу.

Єйськ на карті Фото: Google Maps

Нагадаємо, у Росії заявили, що в ніч на 5 квітня безпілотники атакували місто Морозовськ у Ростовській області. Під удар потрапив місцевий військовий аеродром. Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що сили ППО нібито збили в небі близько 40 цілей.