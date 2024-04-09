Ищет подводные угрозы и обходится без подзарядки: как работает дрон-рыба Manta Ray

Подводный беспилотник сможет получать питание, закрепившись на дне океана и используя свои специализированные технологии для сбора энергии прямо из окружающей среды.

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Инженеры компании Northrup Grumman и Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) продемонстрировали первый полноразмерный прототип Manta Ray — усовершенствованного подводного дрона, предназначенного для выполнения дальних и длительных миссий под водой, пишет Тhe Debrief.

Работая над Manta Ray, исследователи ставили перед собой ряд задач: повысить энергоэффективность, двигательные возможности, увеличить полезную нагрузку и пр. Форма устройства напоминает рыбу под названием манта (гигантский морской дьявол), отсюда и наименование самого дрона. Как заявили разработчики, им было важно сочетать надежную автономию и управление беспилотником, что позволит ему работать независимо в течение длительных периодов времени, поддерживая широкий спектр миссий.

"Беспилотные подводные аппараты, функционирующие в течение длительного времени без необходимости в материально-технической поддержке или техническом обслуживании со стороны человека, имеют хороший потенциал для проведения постоянных операций", — подчеркнул доктор Кайл Вернер, менеджер программы DARPA для проекта Manta Ray.

Такие дроны, как Manta Ray, смогут предоставлять данные на борта военных и транспортных судов, а также в порты. Эту информацию военные смогут использовать для планирования миссий, разработки стратегий, ученые же могут использовать данные для изучения подводных энергетических мощностей на различных глубинах.

В видео-анимация демонстрирует способность подводного беспилотника закрепиться на морском дне и использовать свои специализированные технологии для сбора энергии из океанической среды.

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Наряду инновационными двигательными системами, Manta Ray также получит в оснащение сенсоры для навигации, позволяющие обходить препятствия и обнаруживать различные подводные угрозы.

Ранее мы писали о том, что в РФ хотят бить по морским беспилотникам в Черном море FPV-дронами. Российские читатели критикуют решение властей оснастить боевые корабли так называемого Черноморского флота РФ обычными дронами. Они считают, что БПЛА с катерами ГУР не справятся.