Шукає підводні загрози і обходиться без підзарядки: як працює дрон-риба Manta Ray

Підводний безпілотник зможе отримувати живлення, закріпившись на дні океану і використовуючи свої спеціалізовані технології для збору енергії прямо з навколишнього середовища.

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Інженери компанії Northrup Grumman та Управління перспективних дослідницьких проєктів Міністерства оборони США (DARPA) продемонстрували перший повнорозмірний прототип Manta Ray — вдосконаленого підводного дрона, призначеного для виконання далеких і тривалих місій під водою, пише Тhe Debrief.

Працюючи над Manta Ray, дослідники ставили перед собою низку завдань: підвищити енергоефективність, рухові можливості, збільшити корисне навантаження тощо. Форма пристрою нагадує рибу під назвою манта (гігантський морський диявол), звідси і найменування самого дрона. Як заявили розробники, їм було важливо поєднати надійну автономію та управління безпілотником, що дасть йому змогу працювати незалежно протягом тривалих періодів часу, підтримуючи широкий спектр місій.

"Безпілотні підводні апарати, що функціонують протягом тривалого часу без необхідності в матеріально-технічній підтримці або технічному обслуговуванні з боку людини, мають гарний потенціал для проведення постійних операцій", — наголосив доктор Кайл Вернер, менеджер програми DARPA для проєкту Manta Ray.

Такі дрони, як Manta Ray, зможуть надавати дані на борти військових і транспортних суден, а також у порти. Цю інформацію військові зможуть використовувати для планування місій, розроблення стратегій, науковці ж можуть використовувати дані для вивчення підводних енергетичних потужностей на різних глибинах.

У відео-анімація демонструє здатність підводного безпілотника закріпитися на морському дні та використовувати свої спеціалізовані технології для збору енергії з океанічного середовища.

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Поряд з інноваційними руховими системами, Manta Ray також отримає в оснащення сенсори для навігації, що дають змогу обходити перешкоди і виявляти різні підводні загрози.

Раніше ми писали про те, що в РФ хочуть бити по морських безпілотниках у Чорному морі FPV-дронами. Російські читачі критикують рішення влади оснастити бойові кораблі так званого Чорноморського флоту РФ звичайними дронами. Вони вважають, що БПЛА з катерами ГУР не впораються.