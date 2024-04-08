Новий дрон-вбивця атакуватиме кораблі противника в морі: що відомо про MUSKIE M18

Дрон здатний нести 450 кг корисного навантаження, дальність його дії становить 926 км, а швидкість — 92,6 км/год.

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Компанії MARTAC і Fleet Management Solutions (США) представили новітній штурмовий безекіпажний катер, призначений для проведення різних операцій ВМС США, пише Defence Blog.

Надводний дрон отримав назву MUSKIE M18 ASV і, як заявляється, дивовижний набір функцій і можливостей. Розробники запевняють, що M18 ASV є новою ерою в безпілотних морських системах, пропонуючи нові характеристики й універсальність для цілої низки місій.

Довжина M18 ASV становить 5,5 м. Його високопродуктивна монокорпусна конфігурація забезпечує швидкість руху, що перевищує 50 вузлів (92,6 км/год), а дальність водночас дорівнює 500 морським милям (926 км). Крім того, M18 ASV може похвалитися вантажопідйомністю до 450 кг, що дає змогу інтегрувати різні корисні навантаження, включно з боєголовками. Дрон пропонує економічне рішення для зміцнення військово-морського потенціалу в морському середовищі, що швидко змінюється.

Катер-безпілотник розроблено в такий спосіб, щоб оператори мали змогу виконувати різноманітні завдання: від спостереження та рекогностування до наступальних операцій. Оснащений розширеним стеком автономності MARTAC, M18 ASV може управлятися дистанційно оператором або функціонувати автономно, з можливістю втручання оператора в разі потреби під час місії. Ця гнучкість забезпечує адаптацію до динамічних оперативних вимог і дає змогу плавно інтегруватися в наявні військово-морські структури.

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Універсальність є ключовою особливістю M18 ASV, адже він може слугувати як безпілотний надводний катер, керований оператором, так і як автономний безпілотний катер, залежно від вимог місії. Така адаптованість ще більше підвищує корисність апарату для широкого кола оперативних сценаріїв — від прибережного патрулювання до участі в конфліктах високої інтенсивності.

Раніше ми писали про те, що морські безпілотники можна оснастити ШІ, так вони стануть менш уразливими перед ВМС РФ. Експерт Defense Express вважає, що надводні безпілотники з ШІ зможуть ефективніше працювати по цілях.