Морські безпілотники можна оснастити ШІ: вони стануть менш уразливими перед ВМС РФ

Експерт Defense Express вважає, що надводні безпілотники зі ШІ зможуть ефективніше працювати по цілях.

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Володимир Заблоцький, експерт Defense Express, капітан першого рангу ВМС України у відставці вважає, що інтегрувати функції штучного інтелекту (ШІ) в морський дрон цілком можливо. Про це він розповів в інтерв'ю Radio NV.

За словами Заблоцького, надводний безпілотник можна оснастити функціоналом на базі ШІ. Розробники могли б запрограмувати дрон, коли він ще перебуває на суші. А потім, під час місії, вони могли б внести корективи, наприклад, щодо маршруту, використовуючи лінію зв'язку з апаратом.

Володимир вважає, що GPS-навігація — слабке місце дрона, оскільки за сигналами GPS ворог може легко відстежити апарат і знищити його. А ось ШІ дасть змогу заздалегідь прокласти основний маршрут, і дрон "знатиме", в якому напрямку і з якою швидкістю рухатися. Ба більше, акцентує експерт, — надводні безпілотники не занурюються під воду, а діють так само, як і БПЛА. Але в безекіпажних катерів є певні засоби навігації, в які закладаються необхідні рішення, що приймаються в тій чи іншій обстановці.

Експерт Defense Express зазначив, що в атаці морського безпілотника зі штучним інтелектом оператор може не брати участі, наприклад, якщо ворог активізував роботу засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), які глушать сигнал. Заблоцький зазначив, що ШІ здатний зробити надводний безпілотник менш уразливим до засобів РЕБ, і більш "розумним", здатним самостійно ідентифікувати ціль і бити по ній.

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"Штучний інтелект дає можливість обходитися взагалі без будь-якого зв'язку — вистрілив і забув — він знайде ціль і проведе атаку", — резюмував Володимир.

Раніше ми повідомляли, що FPV-дрони скоро зникнуть, якщо не отримають ШІ, вважають оператори БПЛА. FPV-дрони нещадно пригнічує РЕБ з обох боків фронту. Без штучного інтелекту вони можуть взагалі зникнути, а з ним їхня роль може стати вирішальною.

Також інформували, що в Росії готуються запускати дрони з літаків, там запатентували нову технологію. БПЛА планують оснастити камерами, що працюють в інфрачервоному діапазоні довжин хвиль, а також ШІ-системою для "самостійної" атаки цілей.