"FPV-дрони скоро зникнуть, якщо не отримають ШІ": пілоти розповіли про роль БПЛА на фронті

FPV-дрони нещадно придушує РЕБ з обох боків фронту. Без штучного інтелекту вони можуть взагалі зникнути, а з ним їхня роль може стати вирішальною.

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Роль дронів у російсько-українській війні велика, і може піднятися ще більше, або зійти нанівець. Про це, а також витрату дронів на добу, найбажанішу ціль, співвідношення сил та власний досвід розповіли виданню "Інтент" пілоти дронів 3 загону спецпідрозділу Національної гвардії України "Омега" з позивними SL та "Сонік".

Які дрони найкращі

"Найефективніші дрони, з якими мені доводилось працювати, це — українські дрони. Вони трішки відрізняються розмірами та характеристиками певними, але в них одна ціль — донести боєприпас до противника", — зауважує "Сонік".

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Він додає, що у випадку із внутрішнім виробництвом, процес є повністю контрольованим і йде на користь фронту та економіці. Країна при цьому є повністю незалежною у використанні озброєння.

Скільки дронів витрачається на добу

Під час активних бойових дій один екіпаж на день витрачає щонайменше 15 FPV-дронів. Але трапляються такі дні, коли дрон може літати цілий день і нічого не відбувається. Під час затишку витрачаються 2-4 дрони на добу. Безпілотники працюють одразу, коли пілоти бачать будь-яку ціль.

Яка ціль найбажаніша

За словами пілотів, найбажаніша ціль дрона-камікадзе — це гелікоптер. Його майже неможливо підбити FPV-дроном, але є деякий шанс залетіти БПЛА у двигун.

"Ще ніхто не збивав гелікоптер, але в моїй школі, де я проходив курси пілота, інструктор пообіцяв ящик віскі тому, хто буде перший", — каже SL.

Бойовий пілот чи розвідник

"У середньому пілот камікадзе вдень вбиває більше людей чи знищує техніки, ніж будь-який штурмовик", — каже SL.

Втім, психологічно робота пілота розвідувальних дронів найбільш напружена, вона може наскучити. Такий пілот є "очами" штабів, артилерії або штурмових груп, тому має велику відповідальність. І через це йому часто "дістається", коли щось пішло не так: спрацювали засоби РЕБ, з інших причин втратив дрон тощо.

Найскладніше завдання

"Коли почався наступ на Мелітопольському напрямку. Почала їхати ворожа техніка, ми всі були вже готові, побачили їх здалеку. Сапер виставляє дрон, я його запускаю, він падає і в мене управління показує нуль. Я не розумію, що коїться. Запускаю другий — те саме. Ворог закрив РЕБом просто усю локацію звідки я літав. Я був в паніці, але через пів години все запрацювало. Паніка виникла, тому що техніка по 3-4 одиниці їдуть по одній дорозі, а в тебе один дрон. Ти, звісно, розумієш, що є ще екіпажі, піхота та арта, але от ти бачиш 4 одиниці, які за 2 кілометри від тебе і хочеш все швидко зробити.

Потім звечоріло, туман опустився і мавік майже нічого не бачив. Піхота ворога висадилась і сталось так, що треба було вночі не спати й тримати оборону, щоб вони не підійшли до позиції, бо нічого не було видно. А вдень знову був наступ і десь 4 доби я практично не спав і працював у таких умовах№, — розповів SL

Роль дронів у війні

SL каже, що роль дронів велика. Але ситуацію визначає сукупність усієї техніки та обставин, що є на фронті. Пілот вважає, що вже за пів року FPV-дрони перестануть ефективно працювати. Їм на зміну прийдуть дрони типу "крило". SL вважає, що за ними майбутнє і він хотів би вчитися їх пілотувати. Головний недолік FPV — їх нещадно глушать засоби РЕБ.

"Сонік" вважає, що, дрони повільно йдуть до того, щоб стати головною зброєю на фронті. Він має на увазі не тільки FPV, але й усю сукупність безпілотників та автоматизованих засобів. На його думку, боротьба з FPV за допомогою РЕБ зійде нанівець після широкого впровадження технологій штучного інтелекту.

"Без жартів, єдина нормальна контрміра проти штучного інтелекту в дронах — це лазер", — каже "Сонік".

Перевага в дронах

Бійці відзначають приблизний паритет між сторонами у насиченості дронами. Але українські бійці витрачають їх набагато ефективніше. Також вони кажуть про наявність великих дронів, "які долітають до Москви", проте наявні у малій кількості через відсутність масштабного виробництва. Але у 2024 році дронів більше, ніж рік тому.

Останнім часом українські FPV-дрони навчилися збивати більші безпілотники російських окупантів. Нещодавно повідомлялося, що два українські дрони, які працювали разом, змогли уразити російський дрон-камікадзе літакового типу.