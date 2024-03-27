"Народжується надмала авіація ППО": український дрон збив літак-камікадзе РФ (відео)

Понад місяць тому український дрон-камікадзе вперше у світі підбив безпілотник у повітрі. Українські морські піхотинці кажуть, що зараз такі бої трапляються все частіше.

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Два українських дрони, які працювали разом, уразили російський дрон-камікадзе літакового типу. Військові 38 окремої бригади морської піхоти опублікували відео бою на своєму Telegram-каналі "Морський піхотинець".

На відео дрон-перехоплювач розвідувальної роти в парі з дроном-розвідником виявляє та знешкоджує у повітрі ударний БПЛА російських окупантів. Безпілотний літак невідомої моделі з’являється у кадрі перехоплювача, після чого той йде на таран. Канал зазначає, що ураження ворожих безпілотників підрозділами морської піхоти України стає поширеним явищем.

"Вже вимальовується певна тенденція народження надмалої авіації ППО над водами Дніпра", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вперше у світі ураження безпілотника FPV-дроном відбулося понад місяць тому, у лютому 2024 року. Атака сталася завдяки перехопленню відеотрансляції російського БПЛА, через що безпілотник був знайдений у повітрі. FPV-дрон виконав маневри та влучив у російський безпілотний літак з другої спроби. На кадрах FPV-дрон переслідує раніше виявлений БПЛА. З другого заходу йому вдається уразити ціль. Російський безпілотник був підбитий на Лівому березі Дніпра у Херсонській області, біля села Кринки. Відео зробили бійці підрозділу безпілотних ударних комплексів "Аякс" 126 бригади Територіальної оборони.

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Досвід ураження безпілотників у повітрі іншими дронами актуальний у зв’язку з великою активністю російських розвідувальних БПЛА на лінії фронту і в тилу, а також на півдні України. Раніше повідомлялося, що російські дрони Supercam полюють за протиповітряними комплексами Patriot, терміналами супутникового зв’язку Starlink та іншою технікою за десятки кілометрів від лінії зіткнення. За словами українського військовослужбовця та експерта з радіозв’язку Сергія Бескрестнова з позивним "Флеш", зараз нема чим збивати БПЛА формату SuperCam.

Усе частіше БПЛА Supercam помічають над Одесою. Російські окупанти почали активно використовувати дрони Supercam для розвідки в Одеській області. Втім, збивати такі безпілотники дронами може завадити висота та відстань. Вони працюють на висоті до 5 км та мають максимальну дальність польоту до 240 км.