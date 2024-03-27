"Рождается сверхмалая авиация ПВО": украинский дрон сбил самолет-камикадзе РФ (видео)

Более месяца назад украинский дрон-камикадзе впервые в мире подбил беспилотник в воздухе. Украинские морские пехотинцы говорят, что сейчас такие бои случаются все чаще.

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Два украинских дрона, которые работали вместе, поразили российский дрон-камикадзе самолетного типа. Военные 38 отдельной бригады морской пехоты опубликовали видео боя на своем Telegram-канале "Морской пехотинец".

На видео дрон-перехватчик разведывательной роты в паре с дроном-разведчиком обнаруживает и обезвреживает в воздухе ударный БПЛА российских оккупантов. Беспилотный самолет неизвестной модели появляется в кадре перехватчика, после чего тот идет на таран. Канал отмечает, что поражение вражеских беспилотников подразделениями морской пехоты Украины становится распространенным явлением.

"Уже вырисовывается определенная тенденция рождения сверхмалой авиации ПВО над водами Днепра", — говорится в сообщении.

Напомним, впервые в мире поражение беспилотника FPV-дроном произошло более месяца назад, в феврале 2024 года. Атака произошла благодаря перехвату видеотрансляции российского БПЛА, из-за чего беспилотник был найден в воздухе. FPV-дрон выполнил маневры и попал в российский беспилотный самолет со второй попытки. На кадрах FPV-дрон преследует ранее обнаруженный БПЛА. Со второго захода ему удается поразить цель. Российский беспилотник был подбит на Левом берегу Днепра в Херсонской области, возле села Крынки. Видео сделали бойцы подразделения беспилотных ударных комплексов "Аякс" 126 бригады Территориальной обороны.

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Опыт поражения беспилотников в воздухе другими дронами актуален в связи с большой активностью российских разведывательных БПЛА на линии фронта и в тылу, а также на юге Украины. Ранее сообщалось, что российские дроны Supercam охотятся за противовоздушными комплексами Patriot, терминалами спутниковой связи Starlink и другой техникой за десятки километров от линии соприкосновения. По словам украинского военнослужащего и эксперта по радиосвязи Сергея Бескрестнова с позывным "Флеш", сейчас нечем сбивать БПЛА формата SuperCam.

Все чаще БПЛА Supercam замечают над Одессой. Российские оккупанты начали активно использовать дроны Supercam для разведки в Одесской области. Впрочем, сбивать такие беспилотники дронами может помешать высота и расстояние. Они работают на высоте до 5 км и имеют максимальную дальность полета до 240 км.