"FPV-дроны скоро исчезнут, если не получат ИИ": пилоты рассказали о роли БПЛА на фронте

FPV-дроны беспощадно подавляет РЭБ с обеих сторон фронта. Без искусственного интеллекта они могут вообще исчезнуть, а с ним их роль может стать решающей.

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Роль дронов в российско-украинской войне велика, и может подняться еще больше, или сойти на нет. Об этом, а также расход дронов в сутки, желаемую цель, соотношение сил и собственный опыт рассказали изданию "Интент" пилоты дронов 3 отряда спецподразделения Национальной гвардии Украины "Омега" с позывными SL и "Соник".

Какие дроны самые лучшие

"Самые эффективные дроны, с которыми мне приходилось работать, это — украинские дроны. Они немного отличаются размерами и характеристиками определенными, но у них одна цель — донести боеприпас к противнику", — отмечает "Соник".

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Он добавляет, что в случае с внутренним производством, процесс полностью контролируется и идет на пользу фронту и экономике. Страна при этом является полностью независимой в использовании вооружения.

Сколько дронов расходуется в сутки

Во время активных боевых действий один экипаж в день расходует не менее 15 FPV-дронов. Но случаются такие дни, когда дрон может летать целый день и ничего не происходит. Во время затишья расходуются 2-4 дрона в сутки. Беспилотники работают сразу, когда пилоты видят любую цель.

Какая цель самая желанная

По словам пилотов, самая желанная цель дрона-камикадзе — это вертолет. Его почти невозможно подбить FPV-дроном, но есть некоторый шанс залететь БПЛА в двигатель.

"Еще никто не сбивал вертолет, но в моей школе, где я проходил курсы пилота, инструктор пообещал ящик виски тому, кто будет первым", — говорит SL.

Боевой пилот или разведчик

"В среднем пилот камикадзе днем убивает больше людей или уничтожает техники, чем любой штурмовик", — говорит SL.

Впрочем, психологически работа пилота разведывательных дронов наиболее напряженная, она может наскучить. Такой пилот является "глазами" штабов, артиллерии или штурмовых групп, поэтому имеет большую ответственность. И поэтому ему часто "достается", когда что-то пошло не так: сработали средства РЭБ, по другим причинам потерял дрон и тому подобное.

Самое сложное задание

"Когда началось наступление на Мелитопольском направлении. Начала ехать вражеская техника, мы все были уже готовы, увидели их издалека. Сапер выставляет дрон, я его запускаю, он падает и у меня управление показывает ноль. Я не понимаю, что происходит. Запускаю второй — то же самое. Враг закрыл РЭБом просто всю локацию откуда я летал. Я был в панике, но через полчаса все заработало. Паника возникла, потому что техника по 3-4 единицы едут по одной дороге, а у тебя один дрон. Ты, конечно, понимаешь, что есть еще экипажи, пехота и арта, но вот ты видишь 4 единицы, которые в 2 километрах от тебя и хочешь все быстро сделать.

Потом стемнело, туман опустился и мавик почти ничего не видел. Пехота врага высадилась и случилось так, что надо было ночью не спать и держать оборону, чтобы они не подошли к позиции, потому что ничего не было видно. А днем снова было наступление и где-то 4 суток я практически не спал и работал в таких условиях№, — рассказал SL

Роль дронов в войне

SL говорит, что роль дронов велика. Но ситуацию определяет совокупность всей техники и обстоятельств, которые есть на фронте. Пилот считает, что уже через полгода FPV-дроны перестанут эффективно работать. Им на смену придут дроны типа "крыло". SL считает, что за ними будущее и он хотел бы учиться их пилотировать. Главный недостаток FPV — их нещадно глушат средства РЭБ.

"Соник" считает, что, дроны медленно идут к тому, чтобы стать главным оружием на фронте. Он имеет в виду не только FPV, но и всю совокупность беспилотников и автоматизированных средств. По его мнению, борьба с FPV с помощью РЭБ сойдет на нет после широкого внедрения технологий искусственного интеллекта.

"Без шуток, единственная нормальная контрмера против искусственного интеллекта в дронах — это лазер", — говорит "Соник".

Преимущество в дронах

Бойцы отмечают приблизительный паритет между сторонами в насыщенности дронами. Но украинские бойцы тратят их гораздо эффективнее. Также они говорят о наличии больших дронов, "которые долетают до Москвы", однако имеются в малом количестве из-за отсутствия масштабного производства. Но в 2024 году дронов больше, чем год назад.

В последнее время украинские FPV-дроны научились сбивать более крупные беспилотники российских оккупантов. Недавно сообщалось, что два украинских дрона, которые работали вместе, смогли поразить российский дрон-камикадзе самолетного типа.