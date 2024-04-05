Морские беспилотники можно оснастить ИИ: они станут менее уязвимыми перед ВМС РФ

Эксперт Defense Express считает, что надводные беспилотники с ИИ смогут эффективнее работать по целям.

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Владимир Заблоцкий, эксперт Defense Express, капитан первого ранга ВМС Украины в отставке считает, что интегрировать функции искусственного интеллекта (ИИ) в морской дрон вполне возможно. Об этом он рассказал в интервью Radio NV.

По словам Заблоцкого, надводный беспилотник можно оснастить функционалом на базе ИИ. Разработчики могли бы запрограммировать дрон, когда он еще находится на суше. А потом, в ходе миссии, они могли бы внести коррективы, например, касательно маршрута, используя линию связи с аппаратом.

Владимир считает, что GPS-навигация — слабое место дрона, так как по сигналам GPS враг может легко отследить аппарат и уничтожить его. А вот ИИ позволит заранее проложить основной маршрут, и дрон будет "знать", в каком направлении и с какой скоростью двигаться. Более того, акцентирует эксперт, — надводные беспилотники не погружаются под воду, а действует так же, как и БПЛА. Но у безэкипажных катеров есть определенные средства навигации, в которые закладываются необходимые решения, принимаются в той или иной обстановке.

Эксперт Defense Express отметил, что в атаке морского беспилотника с искусственным интеллектом оператор может не участвовать, например, если враг активизировал работу средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые глушат сигнал. Заблоцкий отметил, что ИИ способен сделать надводный беспилотник менее уязвимым к средствам РЭБ, и более "умным", способным самостоятельно идентифицировать цель и бить по ней.

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"Искусственный интеллект дает возможность обходиться вообще без какой-либо связи — выстрелил и забыл — он найдет цель и проведет атаку", — резюмировал Владимир.

Ранее мы сообщали, что FPV-дроны скоро исчезнут, если не получат ИИ, считают операторы БПЛА. FPV-дроны беспощадно подавляет РЭБ с обеих сторон фронта. Без искусственного интеллекта они могут вообще исчезнуть, а с ним их роль может стать решающей.

Также информировали, что в России готовятся запускать дроны с самолетов, там запатентовали новую технологию. БПЛА планируют оснастить камерами, работающими в инфракрасном диапазоне длин волн, а также ИИ-системой для "самостоятельной" атаки целей.