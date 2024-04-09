РФ не сможет ни сбить, ни заглушить: Украина создает ударные дроны с ИИ, какими они будут

"Умные" беспилотники будут менее восприимчивы к российским системам РЭБ, дальность их действия расширится. Это позволит операторам направлять дроны глубже в тыл.

Related video

Украина имеет план по разработке беспилотников, оснащенных искусственным интеллектом (ИИ), которые России будет трудно сбивать. Об этом заявила Екатерина Черногоренко, замминистра обороны Украины по вопросам цифрового развития, сообщает The Telegraph.

По словам Черногоренко, ударные беспилотники нового типа будут менее восприимчивы к российским системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), и дальность их действия расширится. Это позволит операторам направлять их глубже в тыл.

Требования к дронам таковы: они должны быть автономными, уметь самостоятельно идентифицировать и атаковать цели, располагать визуальной навигацией. После запуска управление на себя будет брать ИИ, направляя беспилотник к цели. Такая независимость от оператора сделает БПЛА невосприимчивым к российским средствам РЭБ, которые глушат любые сигналы между устройством и человеком.

Дроны, оснащенные ИИ, будут разработаны в рамках программы "Коалиция дронов", которая курируется Великобританией. Программа предусматривает создание совместного предприятия, в котором будут задействованы украинские и зарубежные эксперты. Однако британские военные источники отрицают, что правительство будет играть какую-либо роль в производстве автономных беспилотных летательных аппаратов наряду с украинскими инженерами.

Схема работы украинского ИИ-дрона Фото: telegraph.co.uk

Западная разведка признала, что Вооруженные силы Украины имеют в своем распоряжении беспилотники, способные поражать цели на расстоянии более 965 км. Модификации и инновации сделали как коммерческие, так и самодельные украинские БПЛА смертоносным оружием в войне с Россией.

ВСУ все больше полагаются на дроны, чтобы компенсировать нехватку ракет и других типов вооружений. Западные чиновники предупреждали о нехватке оружия и боеприпасов, однако пока получение нового пакета помощи от США затягивается. В этой связи, половина средств, собранных Коалицией дронов, используется для покупки доступных БПЛА у украинских производителей.

Важно

В РФ хотят бить по морским беспилотникам в Черном море FPV-дронами: почему эта идея нелепа

"Мы понимаем, что до запуска совместного предприятия еще достаточно далеко, но мы хотим двигаться в этом направлении, чтобы доказать, что мы можем производить технологическое оружие", — сказала Черногоренко.

Ранее мы сообщали, что в России обнаружили новый неизвестный украинский дрон. Беспилотник отличается от "Лютого" расположением крыльев. Судя по видео, его случайно нашел в поле гражданский россиянин.

Также писали о том, что Испания представила новейшие дроны-разведчики. Система SIRTAP сможет управлять не только своими БПЛА-разведчиками, но и дронами союзников.