БПЛА, похожий на "Лютый", но другой: новый неизвестный украинский дрон нашли в России

Найденный дрон отличается от "Лютого" расположением крыльев. Судя по видео, его случайно нашел в поле гражданский россиянин.

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В Орловской области России нашли украинский беспилотный летательный аппарат, похожий на дроны "Лютый", которые, вероятно, атаковали российские объекты в марте. Об этом сообщает украинский исследователь с ником PSO1 в социальной сети X (бывший Twitter), который демонстрирует видео (содержит ненормативную лексику) из неназванных российских источников.

На видео отсняты остатки упавшего беспилотника. Из-за плохого качества рассмотреть мелкие детали рассмотреть сложно. Виден треугольный хвост самолета, который крепится длинными трубами к крыльям. Судя по комментариям на видео, БПЛА случайно увидел в поле гражданский россиянин. В комментариях к видео канадский физик и эксперт по беспилотникам с ником DanielR отметил, что это "Точно не "Лютый".

Остатки украинского БПЛА в Орловской области России Фото: Twitter/DanielR

В собственной заметке, посвященной беспилотнику, канадский эксперт рассказывает, что, вероятно, в Орловской области был обнаружен новый украинский беспилотник. Он обращает внимание, что этот беспилотник имеет высоко расположенное крыло, в то время, как "Лютый" имеет низкое крыло.

Остатки украинского дрона Фото: Twitter/DanielR

DanielR отмечает, что посредственное качество изображения затрудняет оценку. Сложно рассмотреть несколько интересных деталей, в частности, как смонтирована выхлопная труба. Он говорит, что потребуется некоторое время, чтобы идентифицировать дрон на видео. Также на закрылках четко можно прочитать украинскую надпись "Не трогать! Движущаяся часть". Эксперт оставляет вопрос об идентификации дрона открытым.

Напомним, БПЛА "Лютый" был впервые продемонстрирован Минобороны Украины в ноябре 2023 года в виде модели. Сейчас это единственное официальное изображение дрона. Модель действительно имеет нижнее расположение колы относительно фюзеляжа и хвоста, угол которого направлен наверх. Впрочем, в остальном найденный дрон похож на "Лютый". На фотоснимке изображена миниатюрная модель серого беспилотника, которая стоит на деревянной подставке рядом с вазой с цветами и знаменитым котом Сырским. На дроне есть две надписи: "Лютий 02", вероятно, название, и надпись на церковнославянском "Аз воздам". Также на беспилотнике виден герб Украины, стилизованный под птицу.

"Укроборонпром" начал производить отечественные беспилотники по приказу главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного летом 2022 года. Аппарат предназначен для различных задач — поражения целей и корректировки огня. БПЛА испытывали также средствами радиоэлектронной борьбы. Ранее государственная структура опубликовала фото металлической конструкции, на которой была изображена синяя птица и желтый герб, подписав ее: "Дальность — 1000 км, вес боевой части в 75 кг. Завершаем разработку".

9 марта 2024 года украинский дрон "Лютый", вероятно, взорвался в Таганроге, в 900 м от места дислокации самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 ВС РФ, который находился на ремонте. На фотографиях с места инцидента можно было увидеть обломки дрона, на видео — вспышки от взрывов над землей.

13 марта Рязанский нефтеперерабатывающий завод, вероятно, был атакован БПЛА "Лютый". Похожий беспилотник можно хорошо рассмотреть на фото и видео с места поражения. По словам источников, в частности произошло попадание в вакуумную установку НПЗ, взрыв может привести к остановке производства на длительное время. Российские источники также имеют мнение, что атаковал предприятие именно "Лютый". Также дрон мог быть задействован в других атаках на российские НПЗ.