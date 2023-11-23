Не Bayraktar и не Shahed: Минстратегпром показал секретный дрон, который долетит до Москвы

Новый украинский дрон похож на турецкий Bayraktar TB2, но будет намного меньше, если судить по размеру двигателя.

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Заместитель министра стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр опубликовала фотографию модели нового украинского дрона, который, предположительно, должен летать на расстояние в тысячу километров. Фотографию чиновница разместила на своей странице в Facebook.

На фотоснимке запечатлена миниатюрная модель серого беспилотника, которая стоит на деревянной подставке рядом с вазой с цветами и знаменитым котом Сырским. На дроне есть две надписи: "Лютий 02", вероятно, название, и надпись на церковнославянском "Аз воздам". Также на беспилотнике виден греб Украины, стилизированный под птицу.

Анна Гвоздяр опубликовала на своей странице фото с моделью нового украинского БПЛА Фото: Анна Гвоздяр/ Facebook

Опираясь на это фото, военный портал Defense Express сделал выводы о том, что заместитель главы профильного министерства могла опубликовать фото модели дальнобойного украинского дрона, способного преодолеть расстояние в тысячу километров. На это указывает рисунки на корпусе, который повторяет официальные фото от "Укроборонпрома" с эмблемой на носовой части и надписью "аз воздам" рядом с двигателем.

Ранее фото "засекреченного" дальнобойного дрона публиковал "Укроборонпром" Фото: Defense Express

Некоторые сравнили украинский беспилотник с турецким Bayraktar TB2, поскольку их форма очень похожа. Defense Express предположил, оценив модель, что новый БПЛА будет намного меньше "Байрактара", судя по размеру двигателя. Вероятно, разработчики использовали аналогичное аэродинамическое решение, которое также лежит в основе разведывательного дрона PD-2 от UkrSpecSystems. По мнению экспертов, представленный дрон по габаритам будет как раз между этими двумя моделями.

Кроме того внимание читателей обратили на то, что на модели опубликованной Анной Гвоздяр не видно оптико-прицельной станции или пилонов для размещения малогабаритных боеприпасов, потому что при официально объявленной полезной нагрузке в 75 кг речь может идти только о них.

Важно

В Украине разрабатывают шесть моделей дронов с дальностью более 1000 км, — NYT

Дальнобойный БПЛА от "Укроборонпром": что о нем известно?

"Укроборонпром" начал производить отечественные беспилотники по приказу главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного летом 2022 года. Аппарат предназначен для разных задач — поражения целей и корректировки огня. БПЛА испытывали также средствами радиоэлектронной борьбы. Разработка дрона заняла от 6 до 10 лет.

В октябре 2022 года в "Укроборонпроме" намекнули на появление соответствующей разработки. Государственная структура опубликовала фото металлической конструкции, на которой были изображены синая птица и желтый герб, подписав ее: "Дальность – 1000 км, вес боевой части в 75 кг. Завершаем разработку".

Дрон от "Укроборонпрома" будет иметь функцию возврата, чтобы атаковать цели врага несколько раз. Основатель A.Drones Юрий Касьянов не одобрил это нововведение — он считает, что новый аппарат выйдет гораздо дороже иранских дронов и не принесет успеха на поле боя.

13 января 2023 года "Укроборонпром" успешно испытал дрон-аналог Shahed. А во второй половине июня 2023 года представитель Государственного концерна "Укроборонпром" Наталья Сад показала фото с Валерием Залужным, Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины, и Николаем Олещуком, командующим Воздушными силами ВСУ, и Юрием Гусевым, директором "Укроборонпрома". Представитель дал понять, что наше государство уже имеет отечественный БПЛА, который способен преодолевать значительное расстояние.

Напомним, несколькими днями ранее аналитики рассказали, что скрывает новый украинский дрон "Морок". Дрон может преодолеть 800 километров. Аналитики предполагают, что речь идет о специализированном дроне-камикадзе на основе дрона-мишени. С него могли снять такие элементы, как парашют и систему связи, что делает его легче.

А 16 июня директор предприятия Максим Музыка рассказал об особенностях летательного аппарата Punisher ("Каратель"), уничтожающего российских захватчиков. Беспилотник был разработан для бойцов сил специальных операций. Техника получила значительную дальность полета и очень высокую скорость. Дрон способен набрать скорость почти до 200 км/ч.