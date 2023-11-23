Не Bayraktar і не Shahed: Мінстратегпром показав секретний дрон, який долетить до Москви

Новий український дрон схожий на турецький Bayraktar TB2, але буде набагато меншим, якщо судити за розміром двигуна.

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Заступник міністра стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр опублікувала фотографію моделі нового українського дрона, який, імовірно, має літати на відстань у тисячу кілометрів. Фотографію чиновниця розмістила на своїй сторінці у Facebook.

На фотознімку зображена мініатюрна модель сірого безпілотника, яка стоїть на дерев'яній підставці поруч із вазою з квітами і знаменитим котом Сирським. На дроні є два написи: "Лютий 02", ймовірно, назва, і напис церковнослов'янською "Аз воздам". Також на безпілотнику видно греб України, стилізований під птаха.

Анна Гвоздяр опублікувала на своїй сторінці фото з моделлю нового українського БПЛА Фото: Ганна Гвоздяр/ Facebook

Спираючись на це фото, військовий портал Defense Express зробив висновки про те, що заступник глави профільного міністерства могла опублікувати фото моделі далекобійного українського дрона, здатного подолати відстань у тисячу кілометрів. На це вказує малюнки на корпусі, який повторює офіційні фото від "Укроборонпрому" з емблемою на носовій частині та написом "аз воздам" поруч із двигуном.

Раніше фото "засекреченого" далекобійного дрона публікував "Укроборонпром" Фото: Defense Express

Деякі порівняли український безпілотник із турецьким Bayraktar TB2, оскільки їхня форма дуже схожа. Defense Express припустив, оцінивши модель, що новий БПЛА буде набагато меншим за "Байрактара", судячи з розміру двигуна. Ймовірно, розробники використовували аналогічне аеродинамічне рішення, яке також лежить в основі розвідувального дрона PD-2 від UkrSpecSystems. На думку експертів, представлений дрон за габаритами буде якраз між цими двома моделями.

Крім того, увагу читачів звернули на те, що на моделі, опублікованій Анною Гвоздяр, не видно оптико-прицільної станції або пілонів для розміщення малогабаритних боєприпасів, бо при офіційно оголошеному корисному навантаженні в 75 кг може йтися тільки про них.

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В Україні розробляють шість моделей дронів із дальністю понад 1000 км, — NYT

Далекобійний БПЛА від "Укроборонпром": що про нього відомо?

"Укроборонпром" почав виробляти вітчизняні безпілотники за наказом головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного влітку 2022 року. Апарат призначений для різних завдань — ураження цілей і коригування вогню. БПЛА випробовували також засобами радіоелектронної боротьби. Розробка дрона зайняла від 6 до 10 років.

У жовтні 2022 року в "Укроборонпромі" натякнули на появу відповідної розробки. Державна структура опублікувала фото металевої конструкції, на якій було зображено синього птаха та жовтий герб, підписавши її: "Дальність — 1000 км, вага бойової частини в 75 кг. Завершуємо розробку".

Дрон від "Укроборонпрому" матиме функцію повернення, щоб атакувати цілі ворога кілька разів. Засновник A.Drones Юрій Касьянов не схвалив це нововведення — він вважає, що новий апарат вийде набагато дорожчим за іранські дрони і не принесе успіху на полі бою.

13 січня 2023 року "Укроборонпром" успішно випробував дрон-аналог Shahed. А в другій половині червня 2023 року представниця Державного концерну "Укроборонпром" Наталя Сад показала фото з Валерієм Залужним, Головнокомандувачем Збройних Сил України, та Миколою Олещуком, командувачем Повітряними силами ЗСУ, і Юрієм Гусєвим, директором "Укроборонпрому". Представник дав зрозуміти, що наша держава вже має вітчизняний БПЛА, який здатен долати значну відстань.

Нагадаємо, кількома днями раніше аналітики розповіли, що приховує новий український дрон "Морок". Дрон може подолати 800 кілометрів. Аналітики припускають, що йдеться про спеціалізований дрон-камікадзе на основі дрона-мішені. З нього могли зняти такі елементи, як парашут і систему зв'язку, що робить його легшим.

А 16 червня директор підприємства Максим Музика розповів про особливості літального апарату Punisher ("Каратель"), що знищує російських загарбників. Безпілотник був розроблений для бійців сил спеціальних операцій. Техніка отримала значну дальність польоту і дуже високу швидкість. Дрон здатний набрати швидкість майже до 200 км/год.