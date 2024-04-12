Миллионы пользователей получат доступ к квантовым компьютерам, не выходя из дома

При помощи оптоволоконных сетей в скором будущем люди смогут подключаться к квантовым серверам через специальные терминалы.

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Исследователи из Оксфордского университета разработали инновационный метод, позволяющий миллионам пользователей получить доступ к квантовым вычислениям. Технология под названием "слепые квантовые вычисления" работает на базе существующих оптоволоконных систем и может обеспечить безопасное соединение с квантовыми компьютерами, передает Interesting Engineering.

Исследовательская группа под руководством Дэвида Лукаса, профессора физики Оксфордского университета, использовала так называемые слепые квантовые вычисления для соединения двух отдельных квантовых объектов. Система подключается через обычную оптоволоконную сеть, соединяющую "квантовый" сервер с любым компьютером, способным обнаруживать фотоны или легкие частицы.

"Мы впервые показали, что к квантовым вычислениям в облаке можно получить доступ масштабируемым и практичным способом, который также предоставит людям полную безопасность и конфиденциальность данных", — сказал Лукас.

Каждое действие, выполняемое в рамках слепой квантовой вычислительной системы, требует поправки, которая должна быть применена к последующим вычислениям. Для реализации этого алгоритма ученые использовали уникальную комбинацию фотонов и квантовой памяти. Эта коррекция должна применяться в режиме реального времени, чтобы соответствовать алгоритму, составляющему систему.

Используя слепые квантовые вычисления, пользователи могут получить доступ к квантовым компьютерам для обработки конфиденциальных данных с помощью секретных алгоритмов и даже проверки правильности результатов, не раскрывая никакой полезной информации. И все это удаленно. Реализация этой концепции — большой шаг вперед в области квантовых вычислений и обеспечения безопасности информации в Интернете, полагают разработчики.

Важно

Квантовые компьютеры наконец-то принесут пользу: ученые совершили очередной прорыв

Исследование, как ожидается, приведет к разработке коммерческих устройств — терминалов, которые можно будет подключать к ноутбукам и защищать данные, когда люди получают доступ к облачным службам квантовых вычислений из дома.

Квантовые компьютеры смогут сократить время вычислений с нескольких лет до нескольких минут, поскольку квантовые биты (кубиты) могут не только принимать значения 0 и 1, но и оба значения одновременно, в отличие от обычных двоичных битов. Это дает квантовым вычислениям ряд преимуществ, включая параллельную обработку данных.

Технологические компании, Google, Amazon и IBM, спешат создать крупнейшие системы квантовых вычислений, которые могли бы изменить мир. Однако эти системы, как правило, имеют большие габариты и для их работы требуются сверхнизкие температуры, что делает их недоступными для широкого круга пользователей.

Ранее мы сообщали, что создание совершенно новых квантовых устройств не за горами. Ученые совершили открытие, благодаря которому можно будет разработать устройства для хранения и обработки квантовой информации.