Мільйони користувачів отримають доступ до квантових комп'ютерів, не виходячи з дому

За допомогою оптоволоконних мереж у недалекому майбутньому люди зможуть підключатися до квантових серверів через спеціальні термінали.

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Дослідники з Оксфордського університету розробили інноваційний метод, що дає змогу мільйонам користувачів отримати доступ до квантових обчислень. Технологія під назвою "сліпі квантові обчислення" працює на базі наявних оптоволоконних систем і може забезпечити безпечне з'єднання з квантовими комп'ютерами, передає Interesting Engineering.

Дослідницька група під керівництвом Девіда Лукаса, професора фізики Оксфордського університету, використовувала так звані сліпі квантові обчислення для з'єднання двох окремих квантових об'єктів. Система підключається через звичайну оптоволоконну мережу, що з'єднує "квантовий" сервер з будь-яким комп'ютером, здатним виявляти фотони або легкі частинки.

"Ми вперше показали, що до квантових обчислень у хмарі можна отримати доступ у масштабований і практичний спосіб, який також надасть людям повну безпеку і конфіденційність даних", — сказав Лукас.

Кожна дія, що виконується в межах сліпої квантової обчислювальної системи, вимагає поправки, яка має бути застосована до подальших обчислень. Для реалізації цього алгоритму вчені використовували унікальну комбінацію фотонів і квантової пам'яті. Ця корекція має застосовуватися в режимі реального часу, щоб відповідати алгоритму, який складає систему.

Використовуючи сліпі квантові обчислення, користувачі можуть отримати доступ до квантових комп'ютерів для опрацювання конфіденційних даних за допомогою секретних алгоритмів і навіть перевірки правильності результатів, не розкриваючи жодної корисної інформації. І все це віддалено. Реалізація цієї концепції — великий крок уперед у сфері квантових обчислень і забезпечення безпеки інформації в інтернеті, вважають розробники.

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Квантові комп'ютери нарешті принесуть користь: вчені здійснили черговий прорив

Дослідження, як очікується, призведе до розробки комерційних пристроїв — терміналів, які можна буде підключати до ноутбуків і захищати дані, коли люди отримують доступ до хмарних служб квантових обчислень з дому.

Квантові комп'ютери зможуть скоротити час обчислень з кількох років до кількох хвилин, оскільки квантові біти (кубіти) можуть не тільки набувати значень 0 і 1, а й обидва значення одночасно, на відміну від звичайних двійкових бітів. Це дає квантовим обчисленням низку переваг, включно з паралельним опрацюванням даних.

Технологічні компанії, Google, Amazon та IBM, поспішають створити найбільші системи квантових обчислень, які могли б змінити світ. Однак ці системи, як правило, мають великі габарити і для їхньої роботи потрібні наднизькі температури, що робить їх недоступними для широкого кола користувачів.

Раніше ми повідомляли, що створення абсолютно нових квантових пристроїв не за горами. Вчені зробили відкриття, завдяки якому можна буде розробити пристрої для зберігання і обробки квантової інформації.