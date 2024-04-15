Русские хакеры пытаются украсть данные о ВСУ через WhatsApp: как не попасть в ловушку

Россияне используют мессенджер WhatsApp, чтобы заманивать жертв фальшивыми петициями о присвоении званий Героя Украины погибшим солдатам, часто маскируясь под знакомых.

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Украинский военный и айтишник, известный в соцсети Х под ником "Пан Ілон Мазь", раскрыл мошенническую схему россиян в WhatsApp, которые пытаются получить персональные данные служащих Сил обороны под видом предложений о присвоении звания Герой Украины павшим воинам через петиции. Об этом он написал в Х.

Согласно сообщению Пана Ілона Мазя в Х (экс-Твиттер), схема работает следующим образом. Украинцы получают через мессенджер WhatsApp сообщение якобы от кого-то из своего списка контактов с просьбой подписать петицию о присвоении звания Герой Украины служащему ВСУ. Под сообщением находится ссылка, которая очень похожа на настоящую.

При переходе по этой ссылки пользователь попадает на фишинговую веб-страницу, которая запрашивает у него номер телефона для подписания петиции. Затем, чтобы подтвердить правильность введенного номера телефона, страница запрашивает копирование и вставку в специальное окно цифрового кода. Если человек выполнит эти действия, то он привяжет новое устройство к своему аккаунту в мессенджере. После этого хакеры получат доступ к аккаунту и переписке.

Сообщение о подписании петиции Фото: Скриншот Так выглядит фишинговый сайт с петициями Фото: Скриншот

Располагая информацией из переписки, хакеры способны устроить фишинговые атаки на украинских военных, с которым общалась жертва, и, впоследствии, завладеть его аккаунтом. Россияне смогут писать от имени украинского военнослужащего, считает Пан Ілон Мазь.

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Во время войны украинцам необходимо с подозрением относиться к любым сообщениям и проверять информацию. Если они касаются петиций, то следует:

обратить внимание на адрес и доменное имя, ведь настоящий сайт с петициями — petition.president.gov.ua , фишинговый — petition-presidenta.com .

, фишинговый — . помнить, что украинские государственные сайты не используют номера телефонов для идентификации, а требуют использовать "Дия.Подпись", Bank ID или электронную подпись.

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