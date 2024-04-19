Android подскажет, когда пора менять смартфон: ОС получила интересную функцию

После обновлений, операционная система Android 15 будет предоставлять данные о состоянии чипа памяти смартфона.

Related video

Операционная система (ОС) Android 15 будет информировать пользователей смартфонов о том, все ли в порядке со встроенными накопителями памяти их устройств, или нет. Подробности раскрыло издание Аndroid Аuthority.

Есть простые способы продления срока службы батарей смартфонов, но продлить срок службы чипа памяти — невозможно. Проблема еще и в том, что пользователи лишены возможности узнать, каково его состояние. К счастью, это изменится, когда ОС Android 15 получит обновления.

С конца прошлого года Google работает над предоставлением полезной информации о комплектующих телефонов, например, о текущем состоянии аккумулятора. Недавно стало известно, что компания планирует предоставлять данные о состоянии накопителя. Информацию можно будет получить в новом приложении "Диагностика устройства".

Новый патч предполагает функцию "Обслуживание в режиме ожидания", когда Android "обрезает" неиспользуемые блоки в файловой системе, что полезно для чипов флэш-памяти. Однако чрезмерная обрезка неиспользуемых блоков может сократить срок службы чипа хранения, поэтому необходимо проверять работоспособность чипа UFS и разумно запускать "Обслуживание в режиме ожидания".

Важно

Берегитесь телефонных звонков: хакеры клонируют голоса и опустошают счета, — McAfee

Тестеры бета-версии новой ОС Android пришли ко мнению, что не все пользователи получат 100-процентную информацию посредством "Диагностики устройств". Сообщается, что в линейке Pixel от Google точность детализации об оставшемся сроке службы хранилища составит 1%, а в смартфонах от других производителей — 10%. Они также отмечают, что не все Android-устройства будут поддерживать это приложение.

Дело в том, что гаджетам необходимо собирать и передавать информацию о чипах памяти ОС Android через Health HAL, но не все устройства поддерживают этот API (Application Programming Interface — описание способов взаимодействия одной компьютерной программы с другими, — ред.). Тут все зависит от производителя или поставщика микросхемы хранения. Да и сама Google не требует от сторонних компаний внедрения обязательной поддержки Health HAL.

Ранее мы писали, что батарея смартфонов Samsung стали работать намного хуже, и никто не понимает, в чем причина. В соцсети Reddit владельцы смартфонов Samsung связывают ухудшение работы аккумуляторов с апрельским обновлением программного обеспечения.