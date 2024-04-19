США собираются воевать с Китаем при помощи дипфейков и дронов: тактику переняли у ВСУ

Дроны, оснащенные динамиками, смогут передавать вражеским силам заведомо ложную информацию, чтобы те угодили в ловушку.

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Военные США, специализирующиеся на проведении психологических операций, разработали ИИ-инструменты, способные клонировать голос любого человека. Такие дипфейки планируют использовать для заманивания врагов в ловушки или поощрения дезертирства путем имитации голосов однополчан, передает Defense One.

При помощи ИИ-инструмента, получившего название Ghost Machine ("Машина-призрак", — ред.), инструкторы Армейских сил специальных операций США обучают солдат оказывать влияние на противников. Технология способна с высокой точностью скопировать голос любого человека, например, вражеского командира, чтобы отдать заведомо ложный приказ к наступлению в определенном направлении, где солдат будет ожидать ловушка. Получить голосовые данные несложно: они берутся из перехваченных сообщений или из открытых источников. Таким образом, можно устроить захват пленных, заставить солдат сдаться, дезертировать и пр.

Основными ограничениями являются аппаратное обеспечение и количество голосовых данных, имеющихся в наличии. Однако высокопроизводительное оборудование способно из 30-секундной аудиозаписи составить целый фейковый "доклад". Плюс ко всему, Ghost Machine может хорошо воспроизводить голоса людей, благодаря машинному обучению. Например, программа создала голос китайского командира, приказывающего своим войскам сдаться.

Интерфейс ИИ-программы работает на базе приложения Gradio с открытым исходным кодом, а ее алгоритмы основаны на коммерчески доступных ИИ-моделях. Большая языковая модель, используемая для генерирования дипфейков, может создавать целые фрагменты контента.

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Но есть и проблема — создание условий, при которых враг должен услышать фейковый приказ. Раньше подразделения устанавливали громкоговорители, но даже при близком размещении оборудования к фронту, противник может не услышать сообщение. Проблему помогут решить дроны. С их помощью можно будет доставлять и направлять динамики на нужные участки фронта. Такая тактика была подсмотрена у ВСУ, когда БПЛА передавали инструкции о сдаче российским солдатам, которые, следуя за беспилотником, подходили к украинским позициям.

Ранее писали о том, что украинские дроны-камикадзе могут закончить войну. Для ударов по НПЗ, аэродромам и другим критически важным объектам в России украинцам нужны не только дорогие и крупные БПЛА, такие как "Лютый", но и маленькие незаметные аппараты.