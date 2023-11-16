В соцсетях распространяют новые дипфейки: пропагандисты взялись за украинских водителей (фото)

Россияне создали фейки о "новом законе" в Украине, но допустили несколько ошибок. В ИМИ убеждены, что вражеская пропаганда "снова не справилась".

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В соцсети TikTok распространяются новые дипфейки, которые содержат ложную информацию "для водителей". Об этом 16 ноября предупредили в ОО "Институт Массовой Информации" (ИМИ).

В ложных роликах журналисты якобы сообщают о "новом законе". Утверждается, что украинские водители должны срочно заменить водительские удостоверения, иначе у них могут конфисковать машины. Для фейков используют лица известных телеведущих, знакомых зрителям по телемарафону. Сами аккаунты же копируют по оформлению известные СМИ.

Фото: "Институт Массовой Информации"

Новые дипфейки выдают ошибки. В частности, в видео говорится о введении закона "в некоторых областях". В ИМИ подчеркнули, что это невозможно, ведь в Украине нет региональных законов.

"Кроме того, в одном из видео голос делает ошибку в ударении, говоря "на дорогах" и делая ударение на последнем слоге, что является типичной ошибкой для электронных сервисов озвучивания текстов и ресурсов на базе искусственного интеллекта, которые и используют для создания дипфейков", — отметил медиааналитик Дмитрий Баркар.

Российский дипфейк о новом законе в Украине Фото: Скриншот

В организации предполагают, что новые фейки для водителей — дело рук россиян. Медиаэксперты убеждены, что вражеская пропаганда "снова не справилась с задачей" и разоблачила сама себя.

"Именно оговорка о якобы введении "закона" в областях наводит на российский след. Ведь именно в России существуют региональные правительства и так называемые законодательные собрания. На то, чтобы узнать базовые данные о государственном и правовом устройстве Украины, российским пропагандистам традиционно ума не хватило", — объяснил Баркар.

Российский дипфейк о новом законе в Украине Фото: Скриншот

Напомним, ранее россияне создали дипфейк с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. На одном из видео военачальник якобы призывает украинцев выходить на протесты.

В СтратКоме ВСУ объяснили, что такие "заявления" фабрикуют с помощью нейросетей. Цель врага — дестабилизировать ситуацию внутри Украины.