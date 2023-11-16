У соцмережах поширюють нові діпфейки: пропагандисти взялися за українських водіїв (фото)

Росіяни створили фейки про "новий закон" в Україні, але припустилися кількох помилок. У ІМІ переконані, що ворожа пропаганда "знову не впоралась".

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У соцмережі TikTok ширяться нові діпфейки, які містять неправдиву інформацію "для водіїв". Про це 16 листопада попередили у ГО "Інститут Масової Інформації" (ІМІ).

У неправдивих роликах журналісти нібито повідомляють про "новий закон". Стверджується, що українські водії мають терміново замінити водійські посвідчення, інакше у них можуть конфіскувати автівки. Для фейків використовують обличчя відомих телеведучих, знайомих глядачам з телемарафону. Самі акаунти ж копіюють за оформленням відомі ЗМІ.

Фото: "Інститут Масової Інформації"

Нові діпфейки видають помилки. Зокрема, у відео йдеться про введення закону "у деяких областях". В ІМІ підкреслили, що це неможливо, адже в Україні немає регіональних законів.

"Крім того, в одному з відео голос робить помилку в наголосі, говорячи "на дорогах" і наголошуючи на останньому складі, що є типовою помилкою для електронних сервісів озвучування текстів та ресурсів на базі штучного інтелекту, які й використовують для створення діпфейків", — зазначив медіааналітик Дмитро Баркар.

Російський діпфейк про новий закон в Україні Фото: Скриншот

В організації припускають, що нові фейки для водіїв — справа рук росіян. Медіаексперти переконані, що ворожа пропаганда "знову не впоралась із завданням" та викрила сама себе.

"Саме обмовка про нібито запровадження "закону" в областях наводить на російський слід. Адже саме в Росії існують регіональні уряди та так звані законодавчі збори. На те, щоб дізнатися базові дані про державний та правовий устрій України, російським пропагандистам традиційно розуму не вистачило", — пояснив Баркар.

Російський діпфейк про новий закон в Україні Фото: Скриншот

Нагадаємо, раніше росіяни створили діпфейк з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. На одному з відео воєначальник нібито закликає українців виходити на протести.

У СтратКомі ЗСУ пояснили, що такі "заяви" фабрикують за допомогою нейромереж. Мета ворога — дестабілізувати ситуацію всередині України.