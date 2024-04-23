ИИ заставил людей портить ценные вещи: разбивали ТВ и PS4 в надежде получить деньги

Тиктокер JohnJam11703 издевался над подписчиками при помощи дипфейка известного стимера Адина Росса.

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Блогер Адин Росс знаменит тем, что в ходе стримов просит подписчиков совершать разные глупости, а взамен предлагает денежное вознаграждение. Однако недавно Росса подменили при помощи ИИ — дипфейк заставил подростков портить имущество, пишет Кotaku.

Один хитрец создал при помощи ИИ дипфейковую копию Адина, завел аккаунт в TikTok и начал троллить фанатов реального блогера, заставляя их разбивать дорогую технику ради подарков и денег.

Оказалось, что аферистом был TikTok-блогер JohnJam11703. Он сам похвастал в соцсети тем, как "фальшивый" Адин Росс обманывает своих фанатов, заставляя ломать вещи. Видео он разместил на собственной странице. С помощью таких технологий, как Hugging Face, приложения для случайного видеочата Monkey и архивных кадров различных стримов Росса, JohnJam11703 создал достаточно убедительную ИИ-копию стримера.

Люди поверили, что перед ними настоящий Адин. Например, один подписчик выбросил игровую приставку PlayStation 4 из окна. Ему пообещали взамен новый телевизор и PlayStation 5. Также дипфейк уговорил другого фаната сломать телевизор за 500 долларов. В третьем ролике "Адин Росс" обещал подростку Dodge Challenger SRT Hellcat и 20 000 долларов, если он проделает дыру в стене своей спальни. Получив разрешение от мамы, мальчик сделал это с помощью биты. Конечно, эти люди никаких денег и подарков не получили.

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В комментариях под постами JohnJam11703 люди осудили действия блогера-афериста, но некоторые восторгались тем, как можно использовать ИИ. Большинство же сочувствовало обманутым подписчикам.

Настоящий Адин Росс пока что никак не высказался о данном инциденте.

Ранее мы писали, что девушка из Украины нашла в сети своего ИИ-клона, который продает товары из РФ и хвалит КНР. Ольга Лоек посчитала действия дипфейк-аватара оскорбительными и отправила жалобы китайским соцсетям на поддельные аккаунты. Некоторые из них были удалены.