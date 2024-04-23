ШІ змусив людей псувати цінні речі: розбивали ТВ та PS4, маючи надію отримати гроші

Тіктокер JohnJam11703 знущався з користувачів соцмереж за допомогою діпфейка відомого стімера Адіна Росса.

Related video

Блогер Адін Росс знаменитий тим, що під час стрімів просить підписників робити різні дурниці, а натомість пропонує грошову винагороду. Однак нещодавно Росса підмінили за допомогою ШІ — діпфейк змусив підлітків псувати майно, пише Котакц.

Один хитрун створив за допомогою ШІ дипфейкову копію Адіна, завів акаунт у TikTok й почав тролити фанатів реального блогера, змушуючи їх розбивати дорогу техніку заради подарунків та грошей.

Виявилося, що аферистом був TikTok-блогер JohnJam11703. Він сам похвалився в соцмережі тим, як "фальшивий" Адін Росс дурить своїх фанатів, змушуючи ламати речі. Відео він розмістив на власній сторінці. За допомогою таких технологій, як Hugging Face, додатка для випадкового відеочату Monkey та архівних кадрів різних стрімів Росса, JohnJam11703 створив доволі переконливу ШІ-копію стримера.

Люди повірили, що перед ними справжній Адін. Наприклад, один підписник викинув ігрову приставку PlayStation 4 з вікна. Йому пообіцяли натомість новий телевізор та PlayStation 5. Також діпфейк умовив іншого фаната зламати телевізор за 500 доларів. У третьому ролику "Адін Росс" обіцяв підлітку Dodge Challenger SRT Hellcat та 20 000 доларів, якщо він зробить дірку в стіні своєї спальні. Отримавши дозвіл від мами, хлопчина зробив це за допомогою біти. Звісно, ці люди жодних грошей та подарунків не отримали.

Важливо

Блогер знайшов у моніторі неробочий російський чип: тепер його змушують виплатити $58 тисяч

У коментарях під постами JohnJam11703 люди засудили дії блогера-афериста, але деякі захоплювалися тим, як можна використовувати ШІ. Більшість співчувала ошуканим підписникам.

Справжній Адін Росс поки що нічого не сказав про цей інцидент.

Раніше ми писали, що дівчина з України знайшла в мережі свого ШІ-клона, який продає товари з РФ і хвалить КНР. Ольга Лоєк вважала дії діпфейк-аватара образливими і відправила скарги китайським соцмережам на підроблені акаунти. Деякі з них було видалено.