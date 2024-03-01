Дівчина з України знайшла в мережі свого ШІ-клона: продає товари з РФ і хвалить Китай (відео)

Ольга Лоєк вважала дії діпфейк-аватара образливими і надіслала скарги китайським соцмережам на підроблені акаунти. Деякі з них були видалені.

Related video

Блогерка Ольга Лоєк з України нещодавно виявила власний цифровий клон у китайських соцмережах. Діпфейк із зовнішністю Ольги продає російські товари в Китаї і розхвалює російсько-китайські відносини, передає VOA news.

Лойєк нещодавно запустила канал на YouTube, де розповідає про психічне здоров'я і ділиться своєю життєвою філософією. Незабаром дівчина отримала повідомлення від підписників про те, що вони бачили її в китайських соціальних мережах Douyin та Bilibili. Ольга вирішила перевірити інформацію і виявила, що її ШІ-клон, який називає себе то Наташею, то Анною, то Грейс на різних китайських майданчиках, продає російські товари, розмовляє мандаринською мовою і вихваляє дружбу між Росією та Китаєм.

Блогерка скористалася Google Translate, щоб зрозуміти, про що говорить діпфейк. Її образило те, що її зовнішність використовували для прославлення російсько-китайських відносин. "Це дуже образливо", — сказала вона VOA.

У деяких відеороликах аватари розповідають про те, наскільки вони цінують тісні зв'язки Росії та Китаю. В інших відеороликах вони вихваляють китайську історію і культуру або міркують про те, наскільки сильно російські жінки хочуть вийти заміж за китайців.

"Якщо ви одружитесь з російськими жінками, ми пратимемо для вас одяг, готуватимемо і митимемо посуд щодня", — поділилася ШІ-копія Ольги Лоєк. — "Ми також народимо вам стільки дітей, скільки ви захочете".

Блогерка Ольга Лоєк припустила, що мета створення таких автарів у тому, щоб люди в Китаї відчули, що іноземці визнають перевагу їхньої країни.

ШІ-клон Ольги Лоєк у китайських соцмережах Фото: скриншот

Douyin — це китайська версія TikTok, а Bilibili є найбільшою відеоплатформою Китаю, на кшталт YouTube.

Примітно, що ШІ-клони Ольги були створені за допомогою сервісу HeyGen, що дає змогу створювати аватарів, які розмовляють різними мовами, безоплатно в обмеженій кількості і платно — в необмеженій і з найкращими ефектами. Видання нагадує, що технологію, розроблену HeyGen, використовували у відеороликах зі штучним інтелектом, на яких Дональд Трамп і Тейлор Свіфт говорять китайською мовою. Ці ролики стали вірусними в китайських соціальних мережах у жовтні 2023 року. За даними Forbes, зараз компанія оцінюється в 75 млн доларів.

Політика модерації HeyGen свідчить, що користувачі не можуть створювати аватари, які "представляють реальних людей, включно зі знаменитостями або громадськими діячами, без явної згоди". В офіційному навчальному відео компанії зі створення аватарів показано, що потрібно надсилати відео людей, які дають згоду на використання їхніх зображень. Незрозуміло, як творцям аватара Ольги Лоєк вдалося обійти вимогу знімати відео з нею, але без її згоди. Українка та її підписники відправили скарги китайським компаніям, у результаті понад 10-ти акаунтів із клоном було видалено.

Важливо

Блогерка з Канади відправила в РФ американської електроніки для ракет і БПЛА на $7 млн

ШІ-аватари також використовували в онлайн-кампаніях із дезінформації, що поширюють прокитайський і антиамериканський порядок денний. У лютому 2023 року дослідницька фірма Graphika виявила кампанію в соціальних мережах, що просуває інтереси Пекіна з використанням відеороликів із комп'ютерними людьми, які мають реалістичний вигляд, зробило висновок ЗМІ.

Раніше ми писали про те, що блогер знайшов у моніторі неробочий російський чіп і тепер його змушують виплатити $58 тисяч. Чому виробник російських моніторів LightCom зажадав саме таку суму, невідомо, але блогер має намір судитися.