Зарядит любой гаджет: необычная батарея превращает в энергию свет Солнца и лампочек

Устройство имитирует процесс фотосинтеза, как у растений, преобразовывая любой свет в электричество через краситель.

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Шведский стартап Exeger создал солнечную батарею, которая имитирует фотосинтез. Powerfoyle может преобразовать любую световую энергию, искусственный свет в помещении и естественный свет, в электричество посредством специального красителя, передает Тechradar.

Батарею Powerfoyle уже внедряют в свои продукты такие компании, как 3M, Аdidas и Vusion Group. Она питает наушники, смарт-колонки, пульты дистанционного управления и пр.

Солнечная батарея Powerfoyle Фото: Exeger

Солнечная батарея способна преобразовать и искусственный, и естественный свет в электричество через краситель. Происходит это следующим образом: когда фотоны превращаются в электроны, они затем транспортируются с помощью запатентованного электрода, который в 1000 раз лучше проводит электричество, чем существующие сегодня аналоги. Электроны также можно использовать для подзарядки батареи. В отличие от аккумуляторов, которые только накапливают энергию, Powerfoyle генерирует ее.

Наушники Urbanista на солнечных батареях Фото: Urbanista

Уникальность устройства еще и в том, что ему можно придать абсолютно любой вид — оно может выглядеть, как металлическая пластинка, или кусок кожи, углеродное волокно и пр. Батарее можно придать любую форму — она тонкая, гибкая и очень прочная. Эти характеристики позволяют легко интегрировать Powerfoyle в любой продукт.

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Солнечная батарея нового типа в качестве интегрированного солнечного элемента в продуктах обеспечивает те же результаты, что и при автономном тестировании. Что интересно, солнечные элементы на основе стекла теряют до 50% эффективности из-за множества факторов после интеграции, а Powerfoyle — нет.

Ранее мы писали о том, что cолнечные батареи стали прозрачными и гибкими. Революционная технология поможет значительно расширить потенциальные возможности применения солнечной энергии для питания электроники, военных и космических приложений.