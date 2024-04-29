РФ подала сотни патентов на дроны, а Украина — единицы: как продвигается гонка вооружений

Война в Украине подстегнула разработку беспилотных технологий по всему миру. Россия сейчас входит в пятерку лидеров, хотя большинство заявок подали Китай и США.

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Данные Всемирного ведомства интеллектуальной собственности (ВОИС) показали, что количество поданных патентов на технологии, связанные с дронами, выросло на 16% в период с 2022 по 2023 годы и большая доля пришлась на Россию. Эксперты говорят, что это связано участившимся применением на поле боя в Украине, передает The Independent.

Количество патентов, связанных с беспилотников в 2022-м году составило 16 800, а в 2023-м — уже 19 700. По данным ВОИС, Китай, Россия и США входят в первую пятерку стран, активно разрабатывающих БПЛА для нужд военных. РФ подала 342 патента в период с 2022 по 2024 годы, то есть после начала полномасштабного вторжения. Украина за тот же период подала только 4 патента. До 82% всех мировых патентов на дроны, поданных с 2015 года, принадлежат китайским компаниям.

Марсель Плихта, бывший аналитик Министерства обороны США, рассказал The Independent, что борьба за патенты знаменует собой новую глобальную гонку вооружений для нового вида войны. По его словам, это отличается от более традиционной гонки вооружений танков и винтовок, и в большей степени стимулируется технологическим сектором – особенно в Украине и России, где такого рода технологии разрабатываются, чтобы избежать войны на истощение.

"Это не обязательно технологическая революция – это просто случай применения технологии дронов в войне для получения преимуществ на поле боя", — объяснил он.

В 2023 году 87% всех заявок поступило из Китая. В отчете указано, что китайский производитель дронов DJI, чьи технологии часто используются на поле боя Украиной, был наиболее частым подавателем патентов на беспилотники. США уступ Китаю и считаются вторым по величине патентодателем беспилотных технологии: они подали 858 патентов в 2023 году и 5631 с 2015 года.

Эндрю Уайт из юридической фирмы по интеллектуальной собственности Mathys & Squire сказал, что военное применение в настоящее время составляет значительную часть исследований и разработок в области дронов. "Мы видим больше инвестиций в разработку БПЛА со стороны оборонных предприятий, поскольку правительства осознают, что они участвуют в буквальной гонке вооружений в этой области", — подчеркнул он.

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По словам Плихты, американские военные сейчас все больше интересуются технологиями беспилотников, но они опасаются перенасыщения рынка китайскими продуктами.

"Дроны, производимые в США, дороже и доступны в меньших количествах, чем китайские, поэтому реальной альтернативы им сейчас нет. Но вполне возможно, что мы увидим, как США, Украина и европейские страны будут массово инвестировать в них в течение следующих пяти лет", — заключил он.

Киев объявил о планах инвестировать в эту отрасль 1 миллиард долларов США, при этом, как сообщается, каждый месяц на поле боя теряется более 10 000 дронов.

Ранее мы писали, что ВС РФ чаще применяют дроны "Изделие-51/52". По данным российского производителя, ВС РФ использовали по меньшей мере 500 барражирующих боеприпасов "Изделие-51/52" в Украине. Якобы это подтверждается видеоматериалами.