РФ подала сотні патентів на дрони, а Україна — одиниці: як просувається гонка озброєнь

Війна в Україні підганяє розробку безпілотних технологій по всьому світу. Росія зараз входить до п'ятірки лідерів, хоча більшість заявок подали Китай і США.

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Дані Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) засвідчили, що кількість поданих патентів на технології, пов'язані з дронами, зросла на 16% у період із 2022 до 2023 року, і велика частка припала на Росію. Експерти кажуть, що це пов'язано з почастішанням застосування на полі бою в Україні, передає The Independent.

Кількість патентів, пов'язаних із безпілотниками, у 2022-му році становила 16 800, а у 2023-му — вже 19 700. За даними ВОІВ, Китай, Росія і США входять до першої п'ятірки країн, які активно розробляють БПЛА для потреб військових. РФ подала 342 патенти в період із 2022 по 2024 роки, тобто після початку повномасштабного вторгнення. Україна за той самий період подала тільки 4 патенти. До 82% усіх світових патентів на дрони, поданих із 2015 року, належать китайським компаніям.

Марсель Пліхта, колишній аналітик Міністерства оборони США, розповів The Independent, що боротьба за патенти знаменує собою нову глобальну гонку озброєнь для нового виду війни. За його словами, це відрізняється від більш традиційних перегонів озброєнь танків і гвинтівок, і більшою мірою стимулюється технологічним сектором — особливо в Україні та Росії, де такого роду технології розробляються, щоб уникнути війни на виснаження.

"Це не обов'язково технологічна революція — це просто випадок застосування технології дронів у війні для отримання переваг на полі бою", — пояснив він.

У 2023 році 87% усіх заявок надійшло з Китаю. У звіті зазначено, що китайський виробник дронів DJI, чиї технології часто використовуються на полі бою Україною, був найчастішим подавачем патентів на безпілотники. США поступаються Китаю і вважаються другим за величиною патентодавцем безпілотних технології: вони подали 858 патентів у 2023 році і 5631 з 2015 року.

Ендрю Вайт з юридичної фірми з інтелектуальної власності Mathys & Squire сказав, що військове застосування наразі становить значну частину досліджень і розробок у сфері дронів. "Ми бачимо більше інвестицій у розробку БПЛА з боку оборонних підприємств, оскільки уряди усвідомлюють, що вони беруть участь у буквальній гонці озброєнь у цій галузі", — підкреслив він.

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За словами Пліхти, американські військові зараз дедалі більше цікавляться технологіями безпілотників, але вони побоюються перенасичення ринку китайськими продуктами.

"Дрони, вироблені в США, дорожчі і доступні в менших кількостях, ніж китайські, тому реальної альтернативи їм зараз немає. Але цілком можливо, що ми побачимо, як США, Україна та європейські країни масово інвестуватимуть у них протягом наступних п'яти років", — підсумував він.

Київ оголосив про плани інвестувати в цю галузь 1 мільярд доларів США, при цьому, як повідомляється, щомісяця на полі бою втрачається понад 10 000 дронів.

Раніше ми писали, що ЗС РФ частіше застосовують дрони "Изделие-51/52". За даними російського виробника, ЗС РФ використовували щонайменше 500 баражуючих боєприпасів "Изделие-51/52" в Україні. Нібито це підтверджується відеоматеріалами.