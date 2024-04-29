Самі знаходять українські танки й артилерію: ЗС РФ частіше застосовують дрони "Виріб-51/52", — ISW (фото)

За даними російського виробника, ЗС РФ використовували щонайменше 500 баражувальних боєприпасів "Изделие-51/52" в Україні. Нібито це підтверджується відеоматеріалами.

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Російський виробник баражувальних боєприпасів Zala Aero — дочірня компанія концерну "Калашников" — оголосила 26 квітня, що російські війська дедалі частіше застосовують в Україні баражувальні боєприпаси "Виріб-51/52". На таке повідомлення звернули увагу аналітики "Інституту вивчення війни" у зведенні від 28 квітня.

Дрон

Дрон

Дрон

Zala Aero заявила, що компанія відстежувала застосування своїх розробок за останні три місяці. Російські сили використовували щонайменше 500 баражувальних боєприпасів "Виріб-51/52" в Україні, що нібито підтверджується відеоматеріалами з відкритих джерел.

Представники Zala Aero заявили, що ЗС РФ раніше публікували інформацію про 1000 випадків використання баражувальних боєприпасів за деякий час повномасштабного вторгнення ЗС РФ. За даними компанії, російські сили здебільшого використовують баражувальні боєприпаси для ураження українських артилерійських систем, танків і легкої бронетехніки.

Дрон "Виріб"

Дрон "Виріб"

Компанія-розробник називає "Виріб 52" — баражувальним боєприпасом для ураження наземної техніки та інших цілей на передовій і в тилу противника. Своєю чергою, "Виріб 52" — інтелектуальна багатозадачна зброя, здатна самостійно виявляти цілі та уражати їх. Цей баражувальний боєприпас також відомий під назвою "Ланцет".

Нагадаємо, що аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ захопили ще один населений пункт Донецької області.

Також повідомлялося, що у Forbes розібралися, як ЗСУ зі спортивного літака зробили далекобійний дрон для ударів у тилу РФ.