Сочетание технологий и стиля: чем привлекают ноутбуки Асус

Компания Asus ассоциируется с качеством и технологиями. Фирменные ноутбуки заслуживают внимания. Они сбалансированы и привлекательны, популярны среди геймеров, программистов, веб-дизайнеров, архитекторов, 3D-моделлеров и рядовых пользователей.

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Что касается дизайна, Асус любит минимализм, но и к экспериментам — неравнодушна. В ассортименте устройства лаконичные и сдержанные, а также яркие, эффектные. Стоит выбрать Асус ноутбук ради многочисленных достоинств.

Разнообразие ассортимента

В продаже представлены ноуты на все случаи жизни. Каким бы ни был запрос — под него найдется подходящая линейка. Помимо продвинутых геймерских решений с топовым "железом", Асус предлагает ультрабуки для работы и учебы, оснащенные мощной графикой рабочие станции, эргономичные и функциональные мультимедийные устройства. Есть даже защищенные лэптопы — для экстремалов.

Диагонали — под разные потребности:

До 14 дюймов — в самый раз для работы на ходу.

15-16 дюймов — с хорошей стороны показывают себя в статике и в динамике. Подходят для эксплуатации дома, в офисе, в путешествиях.

От 17 дюймов — для задач, рассчитанных на большое экранное пространство.

Качественные материалы изготовления

Самый распространенный вариант — пластик. Он доступный, неприхотливый в уходе, приятный тактильно. Алюминий и сплавы на его основе — то что нужно для "облегченных" ноутбуков. Магниево-литиевый сплав встречается редко, но отличается прочностью и надежностью.

Удобство

Асус думает о комфорте пользователей. У них высокая эргономика за счет нескольких моментов:

Тачпад, расположенный в удачном месте; клавиатура с расстоянием между клавишами — для точного ввода без фальш-срабатываний; большой угол раскрытия крышки и надежные крепежи; продуманное расположение портов для подключения периферийного оборудования.

Многофакторное тестирование

Портативные компьютеры проходят проверку на прочность. Тестируются параметры, влияющие на работоспособность и возможности эксплуатации:

Реакция на резкое повышение и понижение температуры окружающей среды;

ударопрочность, влагоустойчивость;

уровень шума при высоких нагрузках и вводе;

максимальное допустимое сдавливание;

исправность и скоростные показатели разъемов.

Брендовое программное обеспечение

Асус разрабатывает утилиты, способные облегчить эксплуатацию и расширить функциональность ноутов. Они нацелены на управление игровыми возможностями, но есть также ПО для неигровых моделей.

Что касается операционной системы, можно купить комп с Windows, так и "чистый". Первый вариант — для тех, кому важна готовность к работе сразу после распаковки, а второй — для любителей повозиться с самостоятельным выбором и установкой ОС.