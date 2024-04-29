Поєднання технологій і стилю: чим приваблюють ноутбуки Асус
Компанія Asus асоціюється з якістю і технологіями. Фірмові ноутбуки заслуговують на увагу. Вони збалансовані та привабливі, популярні серед геймерів, програмістів, вебдизайнерів, архітекторів, 3D-моделлерів і пересічних користувачів.
Що стосується дизайну, Асус любить мінімалізм, але й до експериментів — небайдужа. В асортименті пристрої лаконічні та стримані, а також яскраві, ефектні. Варто вибрати Асус ноутбук заради численних переваг.
Різноманітність асортименту
У продажу представлені ноути на всі випадки життя. Яким би не був запит — під нього знайдеться відповідна лінійка. Крім просунутих геймерських рішень з топовим "залізом", Асус пропонує ультрабуки для роботи і навчання, оснащені потужною графікою робочі станції, ергономічні та функціональні мультимедійні пристрої. Є навіть захищені лептопи — для екстремалів.
Діагоналі — під різні потреби:
- До 14 дюймів — якраз для роботи на ходу.
- 15-16 дюймів — з хорошого боку показують себе в статиці і в динаміці. Підходять для експлуатації вдома, в офісі, в подорожах.
- Від 17 дюймів — для завдань, розрахованих на великий екранний простір.
Якісні матеріали виготовлення
Найпоширеніший варіант — пластик. Він доступний, невибагливий у догляді, приємний тактильно. Алюміній і сплави на його основі — те що потрібно для "полегшених" ноутбуків. Магнієво-літієвий сплав зустрічається рідко, але вирізняється міцністю і надійністю.
Зручність
Асус думає про комфорт користувачів. У них висока ергономіка за рахунок кількох моментів:
- Тачпад, розташований у вдалому місці;
- клавіатура з відстанню між клавішами — для точного введення без фальш-спрацьовувань;
- великий кут розкриття кришки і надійні кріплення;
- продумане розташування портів для підключення периферійного обладнання.
Багатофакторне тестування
Портативні комп'ютери проходять перевірку на міцність. Тестуються параметри, що впливають на працездатність і можливості експлуатації:
- Реакція на різке підвищення і зниження температури навколишнього середовища;
- ударостійкість, вологостійкість;
- рівень шуму при високих навантаженнях і введенні;
- максимальне допустиме здавлювання;
- справність і швидкісні показники роз'ємів.
Брендове програмне забезпечення
Асус розробляє утиліти, здатні полегшити експлуатацію і розширити функціональність ноутів. Вони націлені на управління ігровими можливостями, але є також ПЗ для неігрових моделей.
Що стосується операційної системи, можна купити комп з Windows, так і "чистий". Перший варіант — для тих, кому важлива готовність до роботи одразу після розпакування, а другий — для любителів повозитися із самостійним вибором і встановленням ОС.