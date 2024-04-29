Поєднання технологій і стилю: чим приваблюють ноутбуки Асус

Компанія Asus асоціюється з якістю і технологіями. Фірмові ноутбуки заслуговують на увагу. Вони збалансовані та привабливі, популярні серед геймерів, програмістів, вебдизайнерів, архітекторів, 3D-моделлерів і пересічних користувачів.

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Що стосується дизайну, Асус любить мінімалізм, але й до експериментів — небайдужа. В асортименті пристрої лаконічні та стримані, а також яскраві, ефектні. Варто вибрати Асус ноутбук заради численних переваг.

Різноманітність асортименту

У продажу представлені ноути на всі випадки життя. Яким би не був запит — під нього знайдеться відповідна лінійка. Крім просунутих геймерських рішень з топовим "залізом", Асус пропонує ультрабуки для роботи і навчання, оснащені потужною графікою робочі станції, ергономічні та функціональні мультимедійні пристрої. Є навіть захищені лептопи — для екстремалів.

Діагоналі — під різні потреби:

До 14 дюймів — якраз для роботи на ходу.

15-16 дюймів — з хорошого боку показують себе в статиці і в динаміці. Підходять для експлуатації вдома, в офісі, в подорожах.

Від 17 дюймів — для завдань, розрахованих на великий екранний простір.

Якісні матеріали виготовлення

Найпоширеніший варіант — пластик. Він доступний, невибагливий у догляді, приємний тактильно. Алюміній і сплави на його основі — те що потрібно для "полегшених" ноутбуків. Магнієво-літієвий сплав зустрічається рідко, але вирізняється міцністю і надійністю.

Зручність

Асус думає про комфорт користувачів. У них висока ергономіка за рахунок кількох моментів:

Тачпад, розташований у вдалому місці; клавіатура з відстанню між клавішами — для точного введення без фальш-спрацьовувань; великий кут розкриття кришки і надійні кріплення; продумане розташування портів для підключення периферійного обладнання.

Багатофакторне тестування

Портативні комп'ютери проходять перевірку на міцність. Тестуються параметри, що впливають на працездатність і можливості експлуатації:

Реакція на різке підвищення і зниження температури навколишнього середовища;

ударостійкість, вологостійкість;

рівень шуму при високих навантаженнях і введенні;

максимальне допустиме здавлювання;

справність і швидкісні показники роз'ємів.

Брендове програмне забезпечення

Асус розробляє утиліти, здатні полегшити експлуатацію і розширити функціональність ноутів. Вони націлені на управління ігровими можливостями, але є також ПЗ для неігрових моделей.

Що стосується операційної системи, можна купити комп з Windows, так і "чистий". Перший варіант — для тих, кому важлива готовність до роботи одразу після розпакування, а другий — для любителів повозитися із самостійним вибором і встановленням ОС.