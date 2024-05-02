После ограничений Роскомнадзора: в Steam проводят первый фестиваль российских игр GFR (фото)

На сайте платформы с играми можно увидеть специальный блок, где размещены работы разработчиков из государства-агрессора. При этом еще зимой онлайн-сервис вносили в список запрещенных.

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Пока в Украине продолжается полномасштабная война, онлайн-сервис для игр Steam проводит фестиваль российских игр под названием "Games From Russia". Информацию об этом можно найти на официальном сайте платформы.

Это первый подобный фестиваль на сервисе, на котором будут представлены российские игры. Проходит он с 1 по 9 мая.

"Первый российский фестиваль игр в Steam. Добро пожаловать на Games From Russia 2024, где вас ждут множество демо-версий, скидки, и будущие новинки. Аркады, хорроры, стратегии, симуляторы, платформеры, игры на любой вкус и жанр. В рамках фестиваля, редакция GFR выбрали самые заметные и интересные игры в 2024 и выделила для них специальной блок", — говорится в сообщении.

На платформе Steam проводят фестиваль российских игр Фото: Скриншот На платформе Steam проводят фестиваль российских игр Фото: Скриншот

Всего в рамках этого проекта представлено более 70 игр, однако на главной странице фестиваль не отображается. Представители Steam никак не комментировали такое решение на момент публикации материала.

Работа Steam в России: что известно

3 февраля текущего года компания Sony запретила активировать свои видеоигры в Steam пользователям из России и Беларуси, о чем написал российский дистрибьютор и издатель "Бука" в публикации с предзаказом одной из игр, передает Meduza.

"Внимание! Издатель ограничил активацию этой игры на территории РФ и Беларуси. То есть игра не активируется на российских и белорусских аккаунтах Steam. На территории остальных стран СНГ игра активируется успешно", — говорится в сообщении.

Кроме того, 22 февраля страница сообщества Steam была внесена в реестр Роскомнадзора на основании решения МВД, пишет российское медиа "РИА Новости", но уже 27 февраля платформу исключили из реестра запрещенной информации. Соответственно, доступ к сайту не был ограничен.

"В связи с исполнением требования Роскомнадзора удалить запрещенную на территории РФ информацию, интернет-страница (сообщества Steam) исключена из реестра. Роскомнадзор не ограничивал доступ к указанной странице", — говорится в сообщении.

К слову, российские различные ресурсы продолжают искать способы, как пользователи из РФ могут покупать игры дальше, ведь доступ к оплате был закрыт после начала полномасштабной войны против Украины. Теперь граждане страны-агрессора не могут прямо оплатить товар картой или через Qiwi. Также, как сообщается, не только Sony закрыла доступ к своим играм, но и EA, Microsoft, а также SEGA.

Напомним, 2 мая сообщалось, что США ввели санкции против россиян за применение химического оружия против Украины. В общей сложности санкционные ограничения были применены к более 280 физическим и юридическим лицам, связанным с российской агрессией против Украины. Также были наложены ограничения на дочерние предприятия компании "Росатом".