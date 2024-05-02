Зеленский рассказал сколькими шахедами и ракетами РФ ударила по Украине в апреле

По словам президента Украины, больше всего от обстрелов страдают жители Харьковской, Одесской, Сумской и других прифронтовых регионов.

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В апреле 2024 года Россия запустила в сторону Украины более 300 ракет и еще столько же дронов-камикадзе, в результате чего погибло очень много людей. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Только за один этот апрель российские террористы применили более 300 ракет различных типов, почти 300 "шахедов" и более 3200 управляемых авиабомб против Украины", — отметил Зеленский.

Он уточнил, что общины от Сумщины до Одесской области, Днепровщина, Харьковщина, Донетчина, Николаев и Херсон ежедневно и каждую ночь страдают от "сознательного и подлого террора" со стороны российских оккупационных войск.

Глава государства подчеркнул, что многие люди были спасены, но без жертв не обошлось.

"Много жизней, к сожалению, забраны этими ударами. И только силой можно остановить этот террор. Силой нашего народа, силой единства мира, силой давления на Россию, силой систем ПВО, которые предоставляются Украине, силой наших воинов, которые удерживают линию фронта", — заявил Зеленский.

Ракетные удары по городам Украины

Поздно вечером 1 мая ВС РФ атаковали Одессу баллистическими ракетами. В результате удара повреждены сортировочное депо и отделение "Новой почты" в городе. Пострадали по меньшей мере 14 человек. Сведений о погибших пока нет.

В ночь на 1 мая враг также нанес удар по Одессе баллистическими ракетами, которые российские войска выпускали с территории временно оккупированного Крыма. Кроме того, 29 апреля Одесса также пострадала. Оккупанты ударили по городу баллистическими ракетами, наполненными шрапнелью. От удара российской баллистики получили ранения 29 человек, пятеро — погибли.

30 апреля российские войска тяжелыми управляемыми авиабомбами обстреляли Холодногорский и Киевский районы Харькова. Бомбы попали по гражданской инфраструктуре, а места прилетов зафиксированы возле парковой зоны.

В ночь с 26 на 27 апреля российские оккупанты ударили по Харьковщине ракетой С-300. Удар пришелся по территории, на которой располагается несколько корпусов психиатрической больницы. 53-летняя пациентка медицинского учреждения пострадала.

Напомним, 1 мая председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что за последние 10 дней противник запустил по региону не менее 700 снарядов.