Зеленський розповів скількома шахедами та ракетами РФ вдарила по Україні у квітні

За словами президента України, найбільше від обстрілів страждають мешканці Харківщини, Одещини, Сумщини та інших прифронтових регіонів.

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У квітні 2024 року Росія запустила у бік України понад 300 ракет та ще стільки ж дронів-камікадзе, внаслідок чого загинуло дуже багато людей. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Лише за один цей квітень російські терористи застосували понад 300 ракет різних типів, майже 300 "шахедів" і більше ніж 3200 керованих авіабомб проти України", — зазначив Зеленський.

Він уточнив, що громади від Сумщини до Одещини, Дніпровщина, Харківщина, Донеччина, Миколаїв та Херсон щодня й щоночі страждають від "свідомого та підлого терору" з боку російських окупаційних військ.

Голова держави наголосив, що багато людей були врятовані, але без жертв не обійшлось.

"Багато життів, на жаль, забрані цими ударами. І лише силою можна зупинити цей терор. Силою нашого народу, силою єдності світу, силою тиску на Росію, силою систем ППО, які надаються Україні, силою наших воїнів, які утримують лінію фронту", — заявив Зеленський.

Ракетні удари по містах України

Пізно ввечері 1 травня ЗС РФ атакували Одесу балістичними ракетами. Внаслідок удару пошкоджено сортувальне депо та відділення "Нової пошти" у місті. Постраждали щонайменше 14 осіб. Відомостей про загиблих наразі немає.

У ніч на 1 травня ворог також завдав удару по Одесі балістичними ракетами, які російські війська випускали з території тимчасово окупованого Криму. Крім того, 29 квітня Одеса також постраждала. Окупанти вдарили по місту балістичними ракетами, наповненими шрапнеллю. Від удару російської балістики отримали поранення 29 людей, п'ятеро — загинули.

30 квітня російські війська важкими керованими авіабомбами обстріляли Холодногірський та Київський райони Харкова. Бомби влучили по цивільній інфраструктурі, а місця прильотів зафіксовано біля паркової зони.

У ніч з 26 на 27 квітня російські окупанти вдарили по Харківщині ракетою С-300. Удар прийшовся по території, на якій розташовується кілька корпусів психіатричної лікарні. 53-річна пацієнтка медичної установи постраждала.

Нагадаємо, 1 травня голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін заявив, що за останні 10 днів противник запустив по регіону щонайменше 700 снарядів.