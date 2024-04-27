Ракетний удар по психлікарні у Харкові: в корпусах перебувало понад 1000 осіб (фото)

Вибухова хвиля пошкодила кілька прилеглих до території будівель та лінії електропередач. Пацієнтів із найбільш постраждалого корпусу розподілили між іншими частинами медзакладу.

Related video

У ніч з 26 на 27 квітня російські окупанти вдарили ракетою С-300 по території, на якій розташовується кілька корпусів психіатричної лікарні. 53-річна пацієнтка медичної установи постраждала. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У момент обстрілу в лікувальному корпусі знаходилось 60 пацієнтів та 5 працівників. Від вибуху пошкоджена будівля харчоблоку, водогін, лінії електропередач", — зазначив Синєгубов.

Він уточнив, що 53-річна пацієнтка психлікарні зазнала травм, їй надали допомогу на місці. Всіх інших пацієнтів розподілили між відділеннями лікарні.

Важливо

Удар по лікарні в Харкові: дві ракети залишили 10-метрові вирви, — ЗМІ (фото)

Водночас міський голова Харкова Ігор Терехов наголосив, що загальна кількість осіб, які перебували на момент ворожого удару в різних корпусах медичного комплексу, становить понад 1000 осіб.

"900 пацієнтів і дві з половиною сотні персоналу. На щастя, ракети влучили у землю, а не у корпуси медзакладу — в іншому випадку важко уявити кількість загиблих та постраждалих", — пояснив Терехов.

За його словами, від вибухової хвилі пошкоджено кілька будівель: вибиті шибки, пошкоджені дахи, лінії електропередач, водогін та інші інженерні комунікації.

Наразі на місці події працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки ворожого обстрілу.

Головним завданням зараз, за словами Синєгубова, є відновлення функціонування харчоблока й електропостачання в одному з корпусів.

Ракетний удар по психлікарні на Харківщині Ракетний удар по психлікарні на Харківщині Ракетний удар по психлікарні на Харківщині Ракетний удар по психлікарні на Харківщині Ракетний удар по психлікарні на Харківщині Ракетний удар по психлікарні на Харківщині

Нагадаємо, У ніч з 26 на 27 квітня російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів. Ворог випустив 34 ракети, 21 з яких вдалось знищити. Внаслідок нічної атаки російських окупаційних військ пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях. У Харківській області окупанти вдарили ракетою С-300 по території психлікарні.

Ввечері 26 квітня російські війська атакували Україну крилатими та гіперзвуковими ракетами. Пізніше окупанти завдали удару по Салтівському району Харкова балістичною зброєю.