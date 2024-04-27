Ракетный удар по психбольнице в Харькове: в корпусах находилось более 1000 человек (фото)
Взрывная волна повредила несколько прилегающих к территории зданий и линии электропередач. Пациентов из наиболее пострадавшего корпуса распределили между другими частями медучреждения.
В ночь с 26 на 27 апреля российские оккупанты ударили ракетой С-300 по территории, на которой располагается несколько корпусов психиатрической больницы. 53-летняя пациентка медицинского учреждения пострадала. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.
"В момент обстрела в лечебном корпусе находилось 60 пациентов и 5 работников. От взрыва повреждено здание пищеблока, водопровод, линии электропередач", — отметил Синегубов.
Он уточнил, что 53-летняя пациентка психбольницы получила травмы, ей оказали помощь на месте. Всех остальных пациентов распределили между отделениями больницы.
В то же время городской голова Харькова Игорь Терехов отметил, что общее количество лиц, находившихся на момент вражеского удара в разных корпусах медицинского комплекса, составляет более 1000 человек.
"900 пациентов и две с половиной сотни персонала. К счастью, ракеты попали в землю, а не в корпуса медучреждения — в противном случае трудно представить количество погибших и пострадавших", — пояснил Терехов.
По его словам, от взрывной волны повреждены несколько зданий: выбиты стекла, повреждены крыши, линии электропередач, водопровод и другие инженерные коммуникации.
Сейчас на месте происшествия работают соответствующие службы, которые ликвидируют последствия вражеского обстрела.
Главной задачей сейчас, по словам Синегубова, является восстановление функционирования пищеблока и электроснабжения в одном из корпусов.
Напомним, в ночь с 26 на 27 апреля российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине ракетами различных типов. Враг выпустил 34 ракеты, 21 из которых удалось уничтожить. В результате ночной атаки российских оккупационных войск повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях. В Харьковской области оккупанты ударили ракетой С-300 по территории психбольницы.
Вечером 26 апреля российские войска атаковали Украину крылатыми и гиперзвуковыми ракетами. Позже оккупанты нанесли удар по Салтовскому району Харькова баллистическим оружием.