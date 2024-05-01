"Вибухи кожні дві хвилини": в ОВА розповіли про ситуацію з обстрілами в Херсонській області

За словами начальника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, за останні 10 днів противник запустив по регіону щонайменше 700 снарядів. Активність із зимового періоду зросла вчетверо.

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Російські окупанти не припиняють атакувати мирні міста України, зокрема ті, що розташовані недалеко від зони бойових дій. Начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в інтерв'ю Liga.net розповів про ситуацію в регіоні.

За його словами, кількість ударів із боку противника зросла щонайменше вчетверо. За останні 10 днів ЗС РФ у середньому випускає щонайменше 700 снарядів щодня. У зимові місяці цього року, для порівняння, було по 150. Ідеться про ствольну та реактивну артилерію, танки, авіацію та безпілотники.

"Чуємо вибухи кожні дві хвилини. Це просто тероризм. У нас пошкоджено 28 000 цивільних об'єктів: будинків, шкіл, дитсадків, лікарень... За більш ніж два роки повномасштабної війни з Росією наші аварійні бригади навчилися оперативно відновлювати побиті комунікації. У нас якщо приліт по енергетичному об'єкту, то вже за добу енергетики зазвичай його відновлюють", — заявив Олександр Прокудін.

Як розповів далі очільник ОВА, після визволення значної частини Херсонської області там не працювала жодна трансформаторна підстанція, і довелося все відновлювати з нуля. Тепер же електрика є в 188 із 228 населених пунктів.

До слова, тривоги також лунають в обласному центрі щодня, часом це може бути 10 разів протягом доби. Водночас сигнал сирени сигналізує лише про те, що ЗС РФ атакують мирних громадян із безпілотників і дронів, однак окупанти також використовують артилерію, РСЗВ, міномети, FPV-дрони. Попередити населення завчасно в такому разі не виходить, адже час іде на секунди.

"Росіяни нас ними (дронами. — Ред.) кошмарять. Безпілотники сотнями літають, скидають вибухівку. Вже зафіксовано понад 600 випадків по області, 300 влучань FPV-шками з початку року. Ціляться по цивільних, які вийшли в магазин, везуть гуманітарку. Навіть по похоронному транспорту. Дронів люди бояться більше, ніж іншої зброї", — підсумував Олександр Прокудін.

Нагадаємо, 30 квітня повідомлялося, що РФ б'є по Харкову та прифронтових містах, щоб "пом'якшити поле бою" для наступу. За словами журналістів, Росія може здійснити "тактичні прориви" на лінії фронту. Але її армія залишається неефективною.