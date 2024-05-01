"Взрывы каждые две минуты": в ОВА рассказали о ситуации с обстрелами в Херсонской области

По словам начальника областной военной администрации Александра Прокудина, за последние 10 дней противник запустил по региону не менее 700 снарядов. Активность с зимнего периода выросла в четыре раза.

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Российские оккупанты не прекращают атаковать мирные города Украины, в частности те, которые находятся недалеко от зоны боевых действий. Начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в интервью Liga.net рассказал о ситуации в регионе.

По его словам, количество ударов со стороны противника выросло как минимум в четыре раза. За последние 10 дней ВС РФ в среднем выпускает не менее 700 снарядов каждый день. В зимние месяцы этого года, для сравнения, было по 150. Речь идет про ствольную и реактивную артиллерию, танки, авиацию и беспилотники.

"Слышим взрывы каждые две минуты. Это просто терроризм. У нас повреждено 28 000 гражданских объектов: домов, школ, детсадов, больниц… За более чем два года полномасштабной войны с Россией наши аварийные бригады научились оперативно восстанавливать побитые коммуникации. У нас если прилет по энергетическому объекту, то уже за сутки энергетики обычно его восстанавливают", — заявил Александр Прокудин.

Кроме того, как рассказал далее глава ОВА, после освобождения значительной части Херсонской области, там не работала ни одна трансформаторная подстанция и пришлось все восстанавливать с нуля. Теперь же электричество есть в 188 из 228 населенных пунктов.

К слову, тревоги также звучат в областном центре ежедневно, порой это может быть 10 раз в течение суток. При этом, сигнал сирены сигнализирует лишь о том, что ВС РФ атакуют мирных граждан с беспилотников и дронов, однако оккупанты также используют артиллерию, РСЗО, минометы, FPV-дроны. Предупредить население раньше времени в таком случае не получается, ведь время идет на секунды.

"Россияне нас ими (дронами, — ред.) кошмарят. Беспилотники сотнями летают, сбрасывают взрывчатку. Уже зафиксировано более 600 случаев по области, 300 попаданий FPV-шками с начала года. Целятся по гражданским, вышедшим в магазин, везут гуманитарку. Даже по похоронному транспорту. Дронов люди боятся больше, чем другого оружия", — подытожил Александр Прокудин.

Напомним, 30 апреля сообщалось, что РФ бьет по Харькову и прифронтовым городам, чтобы "смягчить поле боя" для наступления. По словам журналистов, Россия может совершить "тактические прорывы" на линии фронта. Но ее армия остается неэффективной.