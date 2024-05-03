США назло: в Китае создали собственный ИИ-процессор для ноутбуков (фото)

Компания SpacemiT оснастила гаджет Muse Book ИИ-чипом, изготовленным на основе архитектуры RISC-V.

Related video

Китайский стартап SpacemiT презентовал первый процессор искусственного интеллекта на базе RISC-V, который будет установлен в ноутбуках K1, пишет CNX Software.

Фирма на днях представила свой инновационный восьмиъядерный чип SpacemiT Key Stone K1, который, основан на новом стандарте искусственного интеллекта RISC-V (RISC-V — это бесплатное программное обеспечение, определяющее, как процессоры взаимодействуют с ПО продукта, — ред.). Издание подчеркивает, что чипы RISC-V в 1,5 раза опережают современные чипы ARM, когда дело доходит до требований к развертыванию моделей искусственного интеллекта (ИИ).

Ноутбук Muse Book Фото: liliputing.com

Ноутбук SpacemiT Muse Book первым получит процессор K1, а также операционную систему Bianbu. В целом, его технические характеристики таковы:

чип — восьмиъядерный SpacemiT K1 X60 RISC-V, совместимый с RVA22;

системная память — 16 ГБ;

флэш-память — eMMC 32 ГБ (по умолчанию), 128 ГБ (опционально);

слот для карты MicroSD — есть;

дисплей — 14,1 дюймов, IPS, разрешение 1920×1080 пикс., частота обновления 60 Гц;

сеть — модуль WiFi 6 на базе RTL8852BE;

источник питания — порт USB PD 3.1 Type-C (адаптер питания 65 Вт);

размеры — 322,6 х 209,2 х 17,8 мм;

вес — 1,36 кг;

операционные системы: Bianbu от Debian, Ubuntu от Linux.

ИИ-процессор RISC-V от SpacemiT

Аналитики издания не уверены, что ИИ-процессоры на базе RISC-V станут настоящим хитом на рынке, но считают, что они довольно неплохи. Что касается ноутбука MuseBook, они считают, что продукт будет продаваться исключительно на китайском рынке, однако не исключают появления в будущем его более усовершенствованных модификаций на мировом рынке.

Важно

Неограниченный доступ: Китай станет лидером в разработке чипов RISC-V по вине США

Ранее мы сообщали о том, что США обновили ограничения на экспорт ИИ-чипов. Штаты ужесточили экспортные ограничения передовых процессоров в КНР, и теперь в страну нельзя экспортировать ноутбуки, содержащие такие процессоры.

Также писали, что США хотят лишить Китая открытой технологии RISC-V. Американские законодатели делают все возможное, чтобы перекрыть доступ КНР к стандарту с открытым исходным кодом для разработки ИИ-процессоров.