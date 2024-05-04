Ученые впервые в истории установили Bluetooth-соединение напрямую с космосом

Hubble Network использовала готовые чипы Bluetooth и специальное программное обеспечение, чтобы установить связь на большом расстоянии.

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Недавно компания SpaceX вывела на орбиту два спутника, принадлежащих Hubble Network. Эти устройства смогли обеспечить Bluetooth-соединение с Землей на расстоянии более 600 км, пишет Interesting Engineering.

Перед компанией Hubble Network стояла непростая задача — установить соединения Bluetooth на большом расстоянии, но, как известно, иногда данный протокол сбоит, даже если пользователи устройств находятся в одной комнате.

Чтобы осуществить задуманное, инженеры оснастили спутники 3,5-мм чипами Bluetooth с обновленным программным обеспечением (ПО). Это обновление позволило процессорам передавать данные на большие расстояния при помощи маломощных сигналов, которые улавливались спутниковыми антеннами с фазированными решетками. Также инженеры устранили проблемы, связанные с доплером и несоответствием частот, поскольку информацию приходилось передавать между объектами, движущимися на высоких скоростях.

В Hubble Network утверждают, что решили проблему установления связи, сократив при этом расход заряда батареи в 20 раз, а эксплуатационные расходы — в 50 раз. Компания стремится соединить миллиард устройств по всему миру и преобразовать различные отрасли с помощью своих технологий.

"Благодаря этому технологическому прорыву наша миссия по созданию первой в мире по-настоящему глобальной, экономичной сети стала возможной", — подчеркнули представители Hubble Network.

Компания заявила, что уже работает с пилотными проектами в сфере потребительских устройств, строительства и развития инфраструктуры, цепочек поставок и логистики, сельского хозяйства, нефтегазовой отрасли и обороны.

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В этом году Hubble Network планирует запустить третий спутник в рамках миссии "Транспортер", а в последующие месяцы — четвертый спутник, чтобы составить небольшую группировку. К концу 2025 — началу 2026 года стартап планирует запустить 32 спутника за один раз, чтобы завершить программу. Когда все будет готово, подключаться по Bluetooth к спутникам Hubble Network можно будет не менее восьми раз в день. Группировку можно будет использовать для таких услуг, как наблюдение за различными объектами, как статическими, так и движущимися

"Ежегодно продается около пяти миллиардов устройств Bluetooth, и наша сеть может существенно повлиять на многие области, сделав глобальную связь доступной, маломощной и недорогой", — подчеркнули в компании.

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