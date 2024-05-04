Учені вперше в історії встановили Bluetooth-з'єднання безпосередньо з космосом

Hubble Network використовувала готові чіпи Bluetooth і спеціальне програмне забезпечення, щоб встановити зв'язок на великій відстані.

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Нещодавно компанія SpaceX вивела на орбіту два супутники, що належать Hubble Network. Ці пристрої змогли забезпечити Bluetooth-з'єднання із Землею на відстані понад 600 км, пише Interesting Engineering.

Перед компанією Hubble Network стояло непросте завдання — встановити з'єднання Bluetooth на великій відстані, але, як відомо, іноді цей протокол дають збій, навіть якщо користувачі пристроїв перебувають в одній кімнаті.

Щоб здійснити задумане, інженери оснастили супутники 3,5-мм чіпами Bluetooth з оновленим програмним забезпеченням (ПЗ). Це оновлення дало змогу процесорам передавати дані на великі відстані за допомогою малопотужних сигналів, які вловлювалися супутниковими антенами з фазованими решітками. Також інженери усунули проблеми, пов'язані з доплером і невідповідністю частот, оскільки інформацію доводилося передавати між об'єктами, що рухаються на високих швидкостях.

У Hubble Network стверджують, що розв'язали проблему встановлення зв'язку, скоротивши при цьому витрату заряду батареї у 20 разів, а експлуатаційні витрати — у 50 разів. Компанія прагне з'єднати мільярд пристроїв по всьому світу і перетворити різні галузі за допомогою своїх технологій.

"Завдяки цьому технологічному прориву наша місія зі створення першої у світі по-справжньому глобальної, економічної мережі стала можливою", — підкреслили представники Hubble Network.

Компанія заявила, що вже працює з пілотними проєктами у сфері споживчих пристроїв, будівництва та розвитку інфраструктури, ланцюжків постачань і логістики, сільського господарства, нафтогазової галузі та оборони.

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Цього року Hubble Network планує запустити третій супутник у рамках місії "Транспортер", а в наступні місяці — четвертий супутник, щоб скласти невелике угруповання. До кінця 2025 — початку 2026 року стартап планує запустити 32 супутники за один раз, щоб завершити програму. Коли все буде готово, підключатися по Bluetooth до супутників Hubble Network можна буде не менше восьми разів на день. Угруповання можна буде використовувати для таких послуг, як спостереження за різними об'єктами, як статичними, так і рухомими

"Щорічно продається близько п'яти мільярдів пристроїв Bluetooth, і наша мережа може істотно вплинути на багато галузей, зробивши глобальний зв'язок доступним, малопотужним і недорогим", — підкреслили в компанії.

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