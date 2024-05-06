Беспроводная зарядка для военных BATLCHRG: подпитает сразу несколько гаджетов на поле боя

Беспроводная зарядка не боится воды, грязи и пыли, а также способна передавать энергию технике в условиях тряски.

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На конференции сил специальных операций (SOF) 2024 компания Galvion продемонстрировала новую систему беспроводной зарядки для военных под названием BATLCHRG. Система создана в двух модификациях — встроенная в сиденье транспортного средства и в виде коврика, передает Аrmy recognition.

При помощи беспроводной зарядки BATLCHRG солдаты могут заряжать несколько гаджетов одновременно. Данное решение, использующее зарядный коврик и конфигурацию приемника, обеспечивает высокую скорость передачи энергии и эффективную работу даже в самых суровых условиях. Иными словами, зарядка не боится воды, снега, грязи и пыли.

Устройство располагает 2-портовым концентратором питания и данных (PDH-2), устройством Personal Worn Scavenger (подключается напрямую к любой батарее или интегрируется в носимую солдатом систему питания и данных для сбора энергии, — ред.) и батареей SoloPack. Гаджет поможет заряжаться по беспроводной сети разным устройствам даже в условиях тряски, когда военный автомобиль быстро движется по бездорожью.

Технология Surface Power, разработанная специально инженерами компании Quaze, принимавшими участие в проекте, основана на магнитном резонансе. Она обеспечивает безопасное, надежное решение для эффективной зарядки нескольких устройств с переменным энергопотреблением на всей поверхности заряжающей платформы.

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Зарядит дроны прямо в бою: представлена беспроводная платформа Quaze DSTOW (видео)

Ранее мы писали о том, что ученые придумали новый способ зарядки и продлили срок службы батарей в 2 раза. Протоколы зарядки высокочастотным импульсным током замедляют износ существующих литий-ионных аккумуляторов, сохраняя емкость на уровне 80%.