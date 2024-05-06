Электромагнитное оружие Pulsar защитит от дронов наземную технику, самолеты и БПЛА (видео)

Система сканирует пространство на 360 градусов, обнаруживает в воздухе малые и средние беспилотники, а затем сбивает их.

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Компания Anduril недавно представила семейство модульных систем для ведения электронной войны — Pulsar. Основанный на искусственном интеллекте (ИИ), Pulsar способен справиться с угрозой в небе и на земле, передает Interesting Engineering.

Система может быстро идентифицировать и подавить такие угрозы, как малые и средние БПЛА. Она предлагает ряд возможностей, в том числе электронные контрмеры, электронную поддержку, электронную атаку, обнаружение геолокации целей. Устройство состоит из нескольких модулей, что делает его адаптивным и простым в развертывании.

Pulsar обеспечивает обнаружение угроз, работая либо в конкретном направлении, либо на все 360 градусов. Несколько устройств можно объединить в сеть, чтобы обеспечить адаптируемое и комплексное покрытие на основе требований окружающей среды и миссии, говорится на сайте компании.

Так, системы типа Pulsar-V можно установить на наземные транспортные средства, а Pulsar-A — на самолеты, крупные дроны. Аппараты способны автономно сканировать широкий диапазон электромагнитного спектра, обнаруживать известные угрозы и аномальные объекты, что значительно сокращает время, необходимое для реагирования.

Pulsar обладает открытой архитектурой, обеспечивающей интеграцию с различными электромагнитными системами, а также с системами командования и контроля. Эта интеграция создает своего рода сеть для ведения электронной войны, обеспечивая большой охват и скоординированность действий в ходе самых разных операций. Кроме того, программное обеспечение системы позволяет мгновенно адаптировать Pulsar к изменяющимся угрозам и потребностям миссий.

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