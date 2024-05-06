Skyfend Blader: в Китае создали антидроновое ружье, сбивающее БПЛА на расстоянии 1,5 км

Глушитель располагает целым набором функций, таких как постановка радиопомех и интеграция с ложными целями.

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На выставке DSA 2024 в Куала-Лумпуре (Малайзия) китайской компанией SkyFend Technology было представлено новое антидроновое ружье: Skyfend Blader. Портативная "глушилка" способна выводить из строя малые БПЛА, передает Аrmy recognition.

Глушитель Blader от Skyfend способен сбить дрон с курса или же приземлить его. Сообщается, что он располагает целым набором функций, таких как постановка радиопомех и интеграция с ложными целями.

Что касается технических характеристик, то антидроновый аппарат имеет:

размеры — 795 × 100 × 304 мм;

вес — 4 кг;

дальность постановки помех — до 1500 м;

продолжительность постановки помех — 30 мин.

Skyfend Blader может блокировать и экранировать несколько частотных диапазонов сигнала, таких как 868 МГц / 915 МГц / 1,2 ГГц / 1,4 ГГц / 1,6 ГГц / 2,4 ГГц / 4,95 ГГц / 5,2 ГГц / 5,35 ГГц / 5,6 ГГц / 5,8 ГГц, сообщает Аutelpilot.

Поле зрения (FOV) Blader включает углы азимута ±15° и углы тангажа ±10°, обеспечивая полный охват и возможность эффективного подавления на большой территории. Кроме того, прочная конструкция и класс защиты IP65 делают его пригодным для использования в различных условиях окружающей среды: диапазон рабочих температур от -20°C до +55°C и диапазон температур хранения от -20°C до +60°C.

Одной из примечательных особенностей противодронового оружия Skyfend Blader является его способность адаптироваться к разного рода угрозам. Специальный модуль расширения активирует произвольные диапазоны частот, обеспечивая постоянные обновления и настройку для эффективного противодействия новым дронам.

Благодаря своим комплексным возможностям создания помех, интеграцией с системами ложных целей, компактной конструкцией и адаптируемостью к различным оперативным условиям, Blader способен повысить уровень безопасности и устойчивость сил обороны против растущей угрозы, исходящей от беспилотных летательных аппаратов.

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Ранее мы писали о том, что ВС РФ из-за злоупотребления РЭБ создают антидронные команды. Техника и опорные пункты ВС РФ защищаются настолько большим количеством антидронових средств, что становятся легкой мишенью. Поэтому российские инженеры предлагают действовать комплексно и электроникой не злоупотреблять.

Также сообщали, что российское антидроновое ружье "Ангус-Антидрон" стало более мощным. Российский производитель время от времени модернизирует антидроновое ружье для соответствия частотам украинских дронов. Ранее уже сообщалось о подобных модификациях.