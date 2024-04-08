От антидронового ружья до РЭБ-рюкзаков: как тестируют комплексы против FPV-дронов (фото)

Тестирование проходило на локации "Донецкая зона", которая имитирует реальный рельеф в зоне боевых действий с воронками от артударов, холмами и равнинами.

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Один из украинских производителей показал, как происходит тестирование средств радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки в условиях, приближенных к боевым. Об этом сообщается в репортаже АрмияInform.

На локации, которую называют Донецкой зоной, все максимально приближено к реалиям боевых действий. Есть воронки от ударов артиллерии, холмы и равнины — все это влияет на работу РЭБ. Производитель имеет 15 изделий и еще 4 скоро поступят в войско. Среди новых разработок есть также РЭБ-рюкзак, который нужен военным для прикрытия во время эвакуации раненых.

Антидроновое ружье Фото: АрміяInform

"Такой рюкзак может автономно работать определенное количество часов, оснащен системой охлаждения, а все батареи унифицированы. Также Backpack имеет идентификатор, который светится еле заметным светом, когда включен (чтобы вражеский снайпер не мог засечь наших защитников). То есть группа военных выдвигается на задание, включает РЭБ, отрабатывают и выключают. Это довольно удобно, и главное — спасает очень много жизней", — заявил СЕО компании Ярослав Филимонов.

Во время демонстрации журналистам предлагалось попробовать посадить FPV-дрон. Операторы дронов взлетали в двух километрах от них. Далее в ход шли антидронные ружья, которые имеют направленное действие. Когда FPV попадает под его влияние, то через определенное время он падает. В компании отметили, что украинские военные сталкиваются с такой угрозой ежедневно.

Антидроновое ружье Фото: АрміяInform Станция РЭБ Hunter Фото: АрміяInform Комплекс РЭБ Фото: АрміяInform Антидроновое ружье Фото: АрміяInform

"Никогда нельзя недооценивать врага, ведь их пилоты БПЛА будут пытаться обходить действие наших средств РЭБ, кружить и осуществлять попытки по поражению своей цели. Впрочем, на примере антидронового ружья все увидели, что происходит, когда его использовать правильно — дрон упадет, а жизнь наших воинов будет спасена", — резюмировал Филимонов.

Напомним, 5 апреля оккупанты отправили танк с кучей средств РЭБ над башней. Это его не спасло от уничтожения.

Россияне экспериментируют с различными средствами РЭБ, установленными на тяжелую технику. В январе сообщалось о применении на российском танке комплекса РЭБ "Сания".