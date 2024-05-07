"Поддержать фронт": как тестировать и передавать военным дроны собственного производства

Виолетта Олейник научилась самостоятельно проверять собранные собственноручно дроны. Однако при необходимости изделие могут протестировать специалисты Victory Drones.

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Волонтер Виолетта Олейник из Черновцов в домашних условиях собирает БПЛА для Сил обороны Украины. В интервью Фокусу девушка рассказала, как проверяет свои беспилотники и как передает дроны на фронт.

Виолетта Олейник отметила, что отправляет БПЛА собственного производства своим родным — в ВСУ служат двое ее родных братьев и отец, все в разных подразделениях. Также недавно она передала дрон подруге своего брата, которая является пилотом FPV. Перед отправкой девушка проверяет БПЛА, однако военные могут настраивать аппараты под свои нужды, к примеру, изменить частоты.

Проект Victory Drones может проверить созданные в домашних условиях дроны, а затем отправить беспилотники тем военным, которые в них учатся. По словам волонтера, она выбрала самостоятельно проверять свои дроны во время полетов, потому что хочет помогать именно тем подразделениям, в которых служат ее близкие.

"Там очень классная проверка и очень хорошая система, но, мне кажется, это больше подходит людям, у которых нет родственников или друзей в армии и которые хотят просто поддержать фронт в целом", — пояснила девушка.

Виолетта Олейник рассказала, что конструкции дронов, которые она собирает, уже протестированы на полигонах. Готовые изделия проверяет только в помещении, потому что на время военного положения гражданским вообще нельзя запускать БПЛА. Соответствующее разрешение девушке получить не удалось.

Сначала идет проверка "смоукстопером" — это устройство, которое показывает, нет ли коротких замыканий или перепадов напряжения. После прошивки необходимо подключить аппарат к пульту. В случае с дронами-бомберами надо проверить, реагирует ли сброс. Затем девушка подключает очки: проверяет есть ли изображение и проверяет, как дрон движется.

"Часто бывает, что-то происходит на повороте. На высоте около метра над землей я его кручу, смотрю, слушается ли команд, хорошо ли летит. Потом надо потрогать и проверить, не греются ли моторы", — признается Виолетта Олейник.

Девушка также подчеркнула, что пилоты, которые используют ее дроны, всегда могут сказать, если возникла какая-то проблема. Они дают обратную связь, рассказывая, что можно было сделать лучше.

Напомним, Виолетта Олейник рассказала, как можно начать собирать дроны самостоятельно. По ее словам, для создания первого БПЛА достаточно потратить 15-20 тысяч гривен и пройти бесплатный курс.

Виолетта Олейник также рассказала о сложностях и "подводных камнях" в сборе дронов дома. Она призналась, что самое сложное — это прошивка. Нужно настроить БПЛА, чтобы все его компоненты правильно взаимодействовали.