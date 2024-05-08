Взорвет врагов Китая на суше и в воде: чем опасен боевой подводный дрон 300CB (фото)

Беспилотник способен нести морские мины и небольшие подводные лодки, а также может стрелять легкими торпедами и ракетами.

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Китайская компания Poly Technology представила многоцелевой беспилотный подводный аппарат (БПА) 300CB на выставке DSA 2024 в Куала-Лумпуре (Малайзия). В дополнение к разведывательной функции, новый аппарат обладает ударными возможностями, пишет Naval News.

Poly Technologies продемонстрировала прототип подводного дрона 300CB, позволяющий увидеть устройство в разрезе. В настоящее время он находится на стадии разработки и будет выпущен в нескольких вариантах.

300CB — это большой многофункциональный беспилотник, способный автономно выполнять такие задачи, как разведка надводной поверхности и постановка мин. Другой вариант, известный как 300CD, оснащен торпедными установками по правому и по левому бортам.

Дрон длиной 11,5 м и диаметром 1,6 м имеет массу 50 т, приводится в движение электрическим двигателем и развивает максимальную скорость 12 узлов. Работая на глубине до 300 м, он может похвастаться дальностью плавания 450 морских миль на скорости 5 узлов. Оснащенный спутниковой связью, УВЧ и акустическими возможностями, 300CB сохраняет низкую акустическую сигнатуру, излучая менее 140 дБ. Его оптронный перископ обеспечивает обнаружение и идентификацию целей, а также наблюдение и разведку.

Дрон 300CB в разрезе Фото: naval news

Аппарат способен нести морские мины и небольшие подводные лодки, а также может стрелять легкими торпедами, о чем свидетельствует его вариант 300CD. В демонстрационном видеоролике был показан потенциал дрона нести и запускать ракеты по наземным целям из скрытой ячейки, расположенной в задней части.

В сценарии, изображенном в рекламном ролике, вертолет и 300CD действуют сообща в районе, где была обнаружена вражеская подводная лодка. Сначала субмарину идентифицирует гидролокатор вертолета, затем подводный дрон направляется к месту и подтверждает присутствие субмарины с помощью пассивного гидролокатора, после чего поражает ее двумя торпедами.

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После успешной нейтрализации подлодки, беспилотник получает приказ проследовать к базе противника для разведки и наблюдения. В сопровождении другого 300CB они направляются в назначенное место. Впоследствии дроны используют ракеты из своих вертикальных пусковых установок для уничтожения целей на суше.

Ранее мы писали о том, что подводный гигант сможет запускать мелкие дроны и управлять ими. Полностью автономный беспилотник Long Endurance UUV может непрерывно находиться под водой 7 суток, передвигаясь со скоростью до 7,4 км/ч.