Підірве ворогів Китаю на суші та у воді: чим небезпечний бойовий підводний дрон 300CB (фото)

Безпілотник здатний нести морські міни і невеликі підводні човни, а також може стріляти легкими торпедами і ракетами.

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Китайська компанія Poly Technology представила багатоцільовий безпілотний підводний апарат (БПА) 300CB на виставці DSA 2024 в Куала-Лумпурі (Малайзія). На додаток до розвідувальної функції, новий апарат має ударні можливості, пише Naval News.

Poly Technologies продемонструвала прототип підводного дрона 300CB, що дає змогу побачити пристрій у розрізі. Наразі він перебуває на стадії розроблення і буде випущений у кількох варіантах.

300CB — це великий багатофункціональний безпілотник, здатний автономно виконувати такі завдання, як розвідка надводної поверхні і постановка мін. Інший варіант, відомий як 300CD, оснащений торпедними установками праворуч і ліворуч.

Дрон завдовжки 11,5 м і діаметром 1,6 м має масу 50 т, приводиться в рух електричним двигуном і розвиває максимальну швидкість 12 вузлів. Працюючи на глибині до 300 м, він може похвалитися дальністю плавання 450 морських миль на швидкості 5 вузлів. Оснащений супутниковим зв'язком, УВЧ і акустичними можливостями, 300CB зберігає низьку акустичну сигнатуру, випромінюючи менше 140 дБ. Його оптронний перископ забезпечує виявлення та ідентифікацію цілей, а також спостереження і розвідку.

Дрон 300CB у розрізі Фото: naval news

Апарат здатний нести морські міни і невеликі підводні човни, а також може стріляти легкими торпедами, про що свідчить його варіант 300CD. У демонстраційному відеоролику було показано потенціал дрона нести і запускати ракети по наземних цілях із прихованої комірки, розташованої в задній частині.

У сценарії, зображеному в рекламному ролику, вертоліт і 300CD діють спільно в районі, де було виявлено ворожий підводний човен. Спочатку субмарину ідентифікує гідролокатор вертольота, потім підводний дрон прямує до місця і підтверджує присутність субмарини за допомогою пасивного гідролокатора, після чого вражає її двома торпедами.

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Після успішної нейтралізації підводного човна, безпілотник отримує наказ прослідувати до бази противника для розвідки і спостереження. У супроводі іншого 300CB вони прямують у призначене місце. Згодом дрони використовують ракети зі своїх вертикальних пускових установок для знищення цілей на суші.

Раніше ми писали про те, що підводний гігант зможе запускати дрібні дрони і керувати ними. Повністю автономний безпілотник Long Endurance UUV може безперервно перебувати під водою 7 діб, пересуваючись зі швидкістю до 7,4 км/год.